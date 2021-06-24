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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
5
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:44

  2XL написав:
flysoulfly написав:а как сегодня с "льготным курсом" прокинули :evil: (фактически)
лохотронщики
А вони десь про це повідомляли, що буде курс дешевше?
при входе в аппку появился тот анонс на весь экран, то ли в пятницу, то ли на выходных.
Конкретных цифр курса в анонсе не было,
:mrgreen:
но всьо равно обидно по итогу.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4856
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 17:30

Re: Райффайзен Банк

Щоденна вигода та приємні бонуси з карткою АТБ від Райфу. 🍭

Гарантовано отримайте сертифікат номіналом 100 грн в мережі АТБ.😊 Тож поспішайте. 😉

Умови прості:
💳 зробіть від 5 покупок в мережі магазинів АТБ з карткою АТБ від Райфу. І сертифікат - ваш. 👌

📌 Мінімальна сума покупки має бути від 100 грн.

Акція діє з 17.05 по 17.06.2024 року.

І не забувайте про переваги вашої картки:
🆓 безкоштовне обслуговування та зняття готівки у будь-якому банкоматі на території України;
💳 перекази з картки на картку в MyRaif без комісії;
🛒 до 40% вигоди на найпопулярніші товари тижня в магазинах АТБ;
🎁 кешбек до 10% (за умови підключення до програми ЩЕ! в Raiffeisen Online) за такими категоріями:
☕ 2% на кафе та ресторани;
🚆 10% на поїздки в метрополітені на території України;
💊 1,5% в аптеках.
🍰 постійна знижка 5% на понад 700 видів товарів;
🍋 до 01.09.2024 року -5% на покупки в офлайн аптеках мережі Подорожник.

Та багато інших фішок. 😊

Більше про картку АТБ від Райфу ⬇️

Приємних покупок. 💛
Gonzik
 
Повідомлень: 23
З нами з: 20.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:04

  romensk1979 написав:Самий неадекватний банк в частині клієнтоорієнтованого фін моніторингу!

Просто знущаються з клієнтів - сума надходжень за пів року була менше 400 тис, надав доходи на 3,5 млн грн - це фін моніторингу банк мало!

По итогу, чем всё закончилось?!
asti
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 723 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:53

  Gonzik написав:Щоденна вигода та приємні бонуси з карткою АТБ від Райфу. 🍭

Гарантовано отримайте сертифікат номіналом 100 грн в мережі АТБ.😊 Тож поспішайте. 😉

Умови прості:
💳 зробіть від 5 покупок в мережі магазинів АТБ з карткою АТБ від Райфу. І сертифікат - ваш. 👌

📌 Мінімальна сума покупки має бути від 100 грн.

Акція діє з 17.05 по 17.06.2024 року.

І не забувайте про переваги вашої картки:
🆓 безкоштовне обслуговування та зняття готівки у будь-якому банкоматі на території України;
💳 перекази з картки на картку в MyRaif без комісії;
🛒 до 40% вигоди на найпопулярніші товари тижня в магазинах АТБ;
🎁 кешбек до 10% (за умови підключення до програми ЩЕ! в Raiffeisen Online) за такими категоріями:
☕ 2% на кафе та ресторани;
🚆 10% на поїздки в метрополітені на території України;
💊 1,5% в аптеках.
🍰 постійна знижка 5% на понад 700 видів товарів;
🍋 до 01.09.2024 року -5% на покупки в офлайн аптеках мережі Подорожник.

Та багато інших фішок. 😊

Більше про картку АТБ від Райфу ⬇️

Приємних покупок. 💛


На сайті щось немає такої акції :roll:
V2
4
 
Повідомлень: 8303
З нами з: 03.07.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 14:40

Re: Райффайзен Банк

є інсайди по соц долару на червень від Аваля? щось планується чи не чекати
gonzo
 
Повідомлень: 326
З нами з: 05.01.17
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 15:23

  gonzo написав:є інсайди по соц долару на червень від Аваля? щось планується чи не чекати

Ну как бы с февраля - каждый месяц один раз акцию запускали. Но о ней райф сообщает всегда в рассылке накануне. Вряд ли кто обладает подобным инсайдером, потому как вангую что в банке отсутствует "календарь" таких акций, а решение принимается в зависимости от состояния валютной позиции банка и потребности слить какую-то часть валюты по это дело
WallNutPen
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 08.06.20
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 16:19

V2 Дякуємо за звернення!
В період з 17 травня по 17 червня 2024, дійсно, діє Акція "Щоденна вигода з карткою АТБ від Райфу".Умовами участі є:1. Отримання повідомлення від Райфу про умови та можливість взяти участь в акції;2. В період проведення акції зробити від 5 покупок в мережі магазинів АТБ з карткою АТБ від Райфу.Мінімальна сума покупки має бути від 100 грн.Після виконання умов акції Райф надішле електронний сертифікат АТБ на 100 грн. у приватні повідомлення (орієнтовна дата – 21 червня 2024).
Gonzik
 
Повідомлень: 23
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:38

Користувався цим банком тільки для онлайн купівлі доллара в рамках місячного ліміта, вчора без попереджень блоконули все з вимогою надати список документів(близько 8 пунктів, ледь не оновлення данних з ТЦК) :twisted: . Банк неадекват іде вслід за російським кораблем :mrgreen:
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:52

  Blekster написав:Користувався цим банком тільки для онлайн купівлі доллара в рамках місячного ліміта, вчора без попереджень блоконули все з вимогою надати список документів(близько 8 пунктів, ледь не оновлення данних з ТЦК) :twisted: . Банк неадекват іде вслід за російським кораблем :mrgreen:

А в Анкеті який дохід в міс вказали?
На депо(200К) чи онлайн-обмін(50К)? І скільки разів встигли скористуватися?
Гроші свої встигли вивести?
Amethyst
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Повідомлень: 5421
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