Blekster написав:Amethyst
в анкеті не памятаю яка там інфа - давно було, навіть колись депозит розміщував у них, а останні місяців пять чисто онлайн обмін до 50тис і блок без попередження. Гроші всі виведені були.
Все кто пользуется банковскими услугами, особенно пополняют и снимают, то обяз. попадут под фин. У них не в мес. сумма считается а накопительная и как только перейдёте черту фина, то моментом блоканут. Уже прошёл у них такое. Переписка и документы им, всё по барабану. Они могут тянуть резину по три мес. и больше и постоянно одни и те же вопросы задают.