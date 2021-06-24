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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
5
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:57

  Blekster написав:Amethyst в анкеті не памятаю яка там інфа - давно було, навіть колись депозит розміщував у них, а останні місяців пять чисто онлайн обмін до 50тис і блок без попередження. Гроші всі виведені були.
Все кто пользуется банковскими услугами, особенно пополняют и снимают, то обяз. попадут под фин. У них не в мес. сумма считается а накопительная и как только перейдёте черту фина, то моментом блоканут. Уже прошёл у них такое. Переписка и документы им, всё по барабану. Они могут тянуть резину по три мес. и больше и постоянно одни и те же вопросы задают.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:52

  V2 написав:
  Gonzik написав:Щоденна вигода та приємні бонуси з карткою АТБ від Райфу. 🍭

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Приємних покупок. 💛


На сайті щось немає такої акції :roll:

Це персональна пропозиція мабуть. В мене кілька місяців назад схожа була, але там за одну покупку в АТБ давали серт на 100грн. Саме прикольне було коли по цьому сертифікату потім отоварювалася. Касир атб почала розказувати, що це мабуть шахрайський сертифікат і він не спрацює, до неї багато лохів з таким зверталися. Показала їй лист від Райфу та сказала хай вводить код і побачимо хто правий. Касирка потім сиділа дуже здивована, що це справжній сертифікат.
lara_08
 
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