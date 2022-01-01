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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
5
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:57

  Blekster написав:Amethyst в анкеті не памятаю яка там інфа - давно було, навіть колись депозит розміщував у них, а останні місяців пять чисто онлайн обмін до 50тис і блок без попередження. Гроші всі виведені були.
Все кто пользуется банковскими услугами, особенно пополняют и снимают, то обяз. попадут под фин. У них не в мес. сумма считается а накопительная и как только перейдёте черту фина, то моментом блоканут. Уже прошёл у них такое. Переписка и документы им, всё по барабану. Они могут тянуть резину по три мес. и больше и постоянно одни и те же вопросы задают.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:52

  V2 написав:
  Gonzik написав:Щоденна вигода та приємні бонуси з карткою АТБ від Райфу. 🍭

Гарантовано отримайте сертифікат номіналом 100 грн в мережі АТБ.😊 Тож поспішайте. 😉

Умови прості:
💳 зробіть від 5 покупок в мережі магазинів АТБ з карткою АТБ від Райфу. І сертифікат - ваш. 👌

📌 Мінімальна сума покупки має бути від 100 грн.

Акція діє з 17.05 по 17.06.2024 року.

І не забувайте про переваги вашої картки:
🆓 безкоштовне обслуговування та зняття готівки у будь-якому банкоматі на території України;
💳 перекази з картки на картку в MyRaif без комісії;
🛒 до 40% вигоди на найпопулярніші товари тижня в магазинах АТБ;
🎁 кешбек до 10% (за умови підключення до програми ЩЕ! в Raiffeisen Online) за такими категоріями:
☕ 2% на кафе та ресторани;
🚆 10% на поїздки в метрополітені на території України;
💊 1,5% в аптеках.
🍰 постійна знижка 5% на понад 700 видів товарів;
🍋 до 01.09.2024 року -5% на покупки в офлайн аптеках мережі Подорожник.

Та багато інших фішок. 😊

Більше про картку АТБ від Райфу ⬇️

Приємних покупок. 💛


На сайті щось немає такої акції :roll:

Це персональна пропозиція мабуть. В мене кілька місяців назад схожа була, але там за одну покупку в АТБ давали серт на 100грн. Саме прикольне було коли по цьому сертифікату потім отоварювалася. Касир атб почала розказувати, що це мабуть шахрайський сертифікат і він не спрацює, до неї багато лохів з таким зверталися. Показала їй лист від Райфу та сказала хай вводить код і побачимо хто правий. Касирка потім сиділа дуже здивована, що це справжній сертифікат.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:13

Re: Райффайзен Банк

Пришло на почту
з 7 червня 2024 року будуть діяти оновлені умови по вашій кредитній картці:
💸 Кешбек за погашення становитиме 0,1%
🛍️ Кешбек за покупки 1% буде нараховуватись, якщо покупки здійснені за рахунок кредитних коштів.
Всі інші переваги залишаються незмінними.🙌
slktym007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:16

  slktym007 написав:Пришло на почту
з 7 червня 2024 року будуть діяти оновлені умови по вашій кредитній картці:
💸 Кешбек за погашення становитиме 0,1%
🛍️ Кешбек за покупки 1% буде нараховуватись, якщо покупки здійснені за рахунок кредитних коштів.
Всі інші переваги залишаються незмінними.🙌

Однака тупо, бо це вже не 2КБ...а скалічених 1.1 :mrgreen: :mrgreen:
Всі в Приват!! :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:30

  Amethyst написав:
  slktym007 написав:Пришло на почту
з 7 червня 2024 року будуть діяти оновлені умови по вашій кредитній картці:
💸 Кешбек за погашення становитиме 0,1%
🛍️ Кешбек за покупки 1% буде нараховуватись, якщо покупки здійснені за рахунок кредитних коштів.
Всі інші переваги залишаються незмінними.🙌

Однака тупо, бо це вже не 2КБ...а скалічених 1.1 :mrgreen: :mrgreen:
Всі в Приват!! :mrgreen:

1 кешбек з маленькою пипкою
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:44

Re: Райффайзен Банк

Хотів замовити єврову картку в застосунку MyRaif, але там немає вибору валюти. Райфайзен не дає відкрити валютну картку онлайн?
Lazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:51

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Всі в Приват!!

Краще Глобус, мабуть.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:41

  Lazy написав:Хотів замовити єврову картку в застосунку MyRaif, але там немає вибору валюти. Райфайзен не дає відкрити валютну картку онлайн?

Картку ні, тільки поточний рахунок
24589
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:03

  24589 написав:
  Lazy написав:Хотів замовити єврову картку в застосунку MyRaif, але там немає вибору валюти. Райфайзен не дає відкрити валютну картку онлайн?

Картку ні, тільки поточний рахунок

ВІПи можуть відкрити діджитал картки через замовлення у персмена.
Але все ж краще відкрити пластик через від-ня, там є і миттєві
Amethyst
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