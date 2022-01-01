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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 чер, 2024 00:01
Писал раньше но повторю, чтобы разбавить ту глупость которая тут периодически транслируется - в сентябре получил от местного финмона письмо счастья - предоставил доки и объяснения по мылу - получил ответ о том что по мне вопросов больше нет, попросили переподписать анкету. С тех пор проблем нет (каруселил довольно много - практически во всех продажах социального доллара раз в месяц - учавствую и в этом году тоже). Вывод если есть реальные НОРМАЛЬНЫЕ доки и умеете излагать свои мысли ГРАМОТНО - финмон их примет (и доки и объяснения) и отреагирует адекватно. Для не имеющих нормальных доков и/или не умеющих грамотно пояснять источники происхождения своих средств - наверное лучше тут счета не открывать и существенные операции не проводить.
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:22
Дуже просте пояснення - ваші дані було передано третім особам. Банк отримав необхідне . Можливо(!) краще було самостійно закрити рахунки,як кажуть - дати перепочити банку збирати інформацію.
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