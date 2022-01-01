RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
5
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 00:01

Писал раньше но повторю, чтобы разбавить ту глупость которая тут периодически транслируется - в сентябре получил от местного финмона письмо счастья - предоставил доки и объяснения по мылу - получил ответ о том что по мне вопросов больше нет, попросили переподписать анкету. С тех пор проблем нет (каруселил довольно много - практически во всех продажах социального доллара раз в месяц - учавствую и в этом году тоже). Вывод если есть реальные НОРМАЛЬНЫЕ доки и умеете излагать свои мысли ГРАМОТНО - финмон их примет (и доки и объяснения) и отреагирует адекватно. Для не имеющих нормальных доков и/или не умеющих грамотно пояснять источники происхождения своих средств - наверное лучше тут счета не открывать и существенные операции не проводить.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:22

  WallNutPen написав:Писал раньше но повторю, чтобы разбавить ту глупость которая тут периодически транслируется - в сентябре получил от местного финмона письмо счастья - предоставил доки и объяснения по мылу - получил ответ о том что по мне вопросов больше нет, попросили переподписать анкету. С тех пор проблем нет (каруселил довольно много - практически во всех продажах социального доллара раз в месяц - учавствую и в этом году тоже). Вывод если есть реальные НОРМАЛЬНЫЕ доки и умеете излагать свои мысли ГРАМОТНО - финмон их примет (и доки и объяснения) и отреагирует адекватно. Для не имеющих нормальных доков и/или не умеющих грамотно пояснять источники происхождения своих средств - наверное лучше тут счета не открывать и существенные операции не проводить.

Дуже просте пояснення - ваші дані було передано третім особам. Банк отримав необхідне . Можливо(!) краще було самостійно закрити рахунки,як кажуть - дати перепочити банку збирати інформацію.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16894
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:52

sens Лише 06 червня купуйте валюту до 250 тис грн за зниженим курсом:
✅ до 50 тис грн в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✅ до 200 тис грн в місяць на депозит, терміном на 3 міс.

🌤️ Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.

🌅 Пропозиція діє з 9:30 до 17:00.

Як купити валюту?
Завантажуйте, якщо ще не встигли, або відкривайте My Raif → Інше → Обмін валют.

💡 Нагадуємо, що зняття готівкової валюти з поточних та депозитних рахунків, в будь-якому відділенні Райфу, без жодних комісій. Щоб замовити готівку - пишіть в чат підтримки MyRaif.

З Райфом завжди вигідно.👌
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16894
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:29

А продать в аппке от какой минимальной суммы можно: от 1$ или от 10$ ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4899
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 126, 127, 128
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1270 437963
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 18:32
Solar_simfi
Банк Південний 1 ... 19, 20, 21
sens » Суб 01 січ, 2022 02:54
203 175224
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2024 18:40
Zochan
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 16, 17, 18
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
179 111194
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2024 14:27
Visky

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6362)
05.06.2024 23:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.