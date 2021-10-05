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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.7 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
5
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 00:01

Писал раньше но повторю, чтобы разбавить ту глупость которая тут периодически транслируется - в сентябре получил от местного финмона письмо счастья - предоставил доки и объяснения по мылу - получил ответ о том что по мне вопросов больше нет, попросили переподписать анкету. С тех пор проблем нет (каруселил довольно много - практически во всех продажах социального доллара раз в месяц - учавствую и в этом году тоже). Вывод если есть реальные НОРМАЛЬНЫЕ доки и умеете излагать свои мысли ГРАМОТНО - финмон их примет (и доки и объяснения) и отреагирует адекватно. Для не имеющих нормальных доков и/или не умеющих грамотно пояснять источники происхождения своих средств - наверное лучше тут счета не открывать и существенные операции не проводить.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:22

  WallNutPen написав:Писал раньше но повторю, чтобы разбавить ту глупость которая тут периодически транслируется - в сентябре получил от местного финмона письмо счастья - предоставил доки и объяснения по мылу - получил ответ о том что по мне вопросов больше нет, попросили переподписать анкету. С тех пор проблем нет (каруселил довольно много - практически во всех продажах социального доллара раз в месяц - учавствую и в этом году тоже). Вывод если есть реальные НОРМАЛЬНЫЕ доки и умеете излагать свои мысли ГРАМОТНО - финмон их примет (и доки и объяснения) и отреагирует адекватно. Для не имеющих нормальных доков и/или не умеющих грамотно пояснять источники происхождения своих средств - наверное лучше тут счета не открывать и существенные операции не проводить.

Дуже просте пояснення - ваші дані було передано третім особам. Банк отримав необхідне . Можливо(!) краще було самостійно закрити рахунки,як кажуть - дати перепочити банку збирати інформацію.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:52

sens Лише 06 червня купуйте валюту до 250 тис грн за зниженим курсом:
✅ до 50 тис грн в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✅ до 200 тис грн в місяць на депозит, терміном на 3 міс.

🌤️ Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.

🌅 Пропозиція діє з 9:30 до 17:00.

Як купити валюту?
Завантажуйте, якщо ще не встигли, або відкривайте My Raif → Інше → Обмін валют.

💡 Нагадуємо, що зняття готівкової валюти з поточних та депозитних рахунків, в будь-якому відділенні Райфу, без жодних комісій. Щоб замовити готівку - пишіть в чат підтримки MyRaif.

З Райфом завжди вигідно.👌
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 23:29

А продать в аппке от какой минимальной суммы можно: от 1$ или от 10$ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 12:45

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:Завантажуйте, якщо ще не встигли, або відкривайте My Raif → Інше → Обмін валют.

Вот хворі, у них ж My Raif не підтримує обмін валюти.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 10:26

  sens написав:sens Лише 06 червня купуйте валюту до 250 тис грн за зниженим курсом:
✅ до 50 тис грн в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✅ до 200 тис грн в місяць на депозит, терміном на 3 міс.

🌤️ Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.

🌅 Пропозиція діє з 9:30 до 17:00.

Як купити валюту?
Завантажуйте, якщо ще не встигли, або відкривайте My Raif → Інше → Обмін валют.

💡 Нагадуємо, що зняття готівкової валюти з поточних та депозитних рахунків, в будь-якому відділенні Райфу, без жодних комісій. Щоб замовити готівку - пишіть в чат підтримки MyRaif.

З Райфом завжди вигідно.👌

А какие тарифы на долларовый поточний рахунок который отрывается через приложение?
Смогу ли я проводить валютообменные операции онлайн через приложение между карточным счётом (атб-карта грн) и поточным $ и какие при этом комиссии? Спасибо
tromb
 
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