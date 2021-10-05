Ви маєте можливість оформити віртуальну валютну картку у відділенні Райфу із паспортом та ідентифікаційним кодом. Зручне відділення можна переглянути за посиланням
З повагою та турботою, фахівець Інна.
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Додано: Пон 10 чер, 2024 14:05
andriy_z Вітаємо!
Ви маєте можливість оформити віртуальну валютну картку у відділенні Райфу із паспортом та ідентифікаційним кодом. Зручне відділення можна переглянути за посиланням
З повагою та турботою, фахівець Інна.
Додано: Сер 12 чер, 2024 12:02
Єдиний український банк, яких не відкрив кратку онлайн (через Дію).
"Нам не достатньо даних, о Вас завітайте до відділення".
Це норма для цього банку ?
Додано: Сер 12 чер, 2024 12:13
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 12 чер, 2024 12:36
RaifHelp
Вітаю.
щоб весь фунціонал банку повноцінно працював треба встановлювати два різні додатки від банку ?
Додано: Сер 12 чер, 2024 13:17
Це ви маєте на увазі,
що для шарових вихідних р2р треба встановити новий (недороблений) МайРайф,
а для валютообміну -- достатньо працездатний олдкульний РайфОнлине,
а щоби биро зробити шаблончик та штовхнути СЕПом, то краще веб-ІБ?...
Згоден!
Додано: Сер 12 чер, 2024 15:49
проффесор
Вітаємо!
Дякуємо за коментар. У відповідь хочемо повідомити, у разі складнощів при відкритті карти у застосунку "MyRaif" може бути низка причин, виходячи із зазначеної інформації від Вас.
На жаль, дійти до висновку наразі складно та ми беремо цей виклик і хочемо допомогти.
Прохання, написати нам у приватні повідомлення соціальних мереж на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram з описом виконаних дій.
Щодо роботи застосунку "MyRaif", з кожним оновленням ми поповнюємо його новими функціями. Незабаром він стане повнофункціональним. Як і раніше більшість операцій доступно у "Райффайзен Онлайн".
Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Додано: Вів 18 чер, 2024 21:48
RaifHelp
А у зв'язку з похованням "2 кешбека" та "Fishback", варто чекати нових кредитних карт, чи банк взяв курс на зменшення продуктів?
Додано: Сер 19 чер, 2024 10:33
Добрий день!
Вдячні за коментар. З 18 червня у Райфі доступне оформлення кредитних карток тільки в тарифних моделях "100 днів" та "Хочу-Карта 2.0", недоступні для оформлення - "2 кешбеки" та "Fishback". Якщо будуть зміни в цьому напрямку - ми обов'язково проінформуємо на сайті та у соціальних мережах.
Додатково хочемо зазначити, що станом на зараз, оформлення кредитних продуктів доступне для існуючих клієнтів Банку, які мають персональну пропозицію з кредитування. Наявність пропозиції можна переглянути в Райффайзен Онлайн, у розділі "Персональні пропозиції" на головній сторінці.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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