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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.6 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
9
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2024 14:05

andriy_z Вітаємо!
Ви маєте можливість оформити віртуальну валютну картку у відділенні Райфу із паспортом та ідентифікаційним кодом. Зручне відділення можна переглянути за посиланням https://raiffeisen.ua/viddilennya. Якщо ж Ви вже маєте валютну картку в пластику, оформити віртуальну можна за зверненням до Чату підтримки Райффайзен Онлайн чи MyRaif.
З повагою та турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 12:02

Єдиний український банк, яких не відкрив кратку онлайн (через Дію).
"Нам не достатньо даних, о Вас завітайте до відділення".
Це норма для цього банку ?
проффесор
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 12:13

Re: Райффайзен Банк

  проффесор написав:Це норма для цього банку ?

Було саме таке, коли відкривав картку Фішка. Кожного разу писало, що треба йти до відділення банку. Підтримка допомогла
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 12:36

RaifHelp
Вітаю.
щоб весь фунціонал банку повноцінно працював треба встановлювати два різні додатки від банку ?
проффесор
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 13:17

  проффесор написав:RaifHelp
Вітаю.
щоб весь фунціонал банку повноцінно працював треба встановлювати два різні додатки від банку ?

Це ви маєте на увазі,
що для шарових вихідних р2р треба встановити новий (недороблений) МайРайф,
а для валютообміну -- достатньо працездатний олдкульний РайфОнлине,
а щоби биро зробити шаблончик та штовхнути СЕПом, то краще веб-ІБ?...
Згоден! 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 13:51

Amethyst
Дякую за відповідь!
:shock:
ще гірше ніж я міг припустити.
проффесор
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 15:49

проффесор
Вітаємо!
Дякуємо за коментар. У відповідь хочемо повідомити, у разі складнощів при відкритті карти у застосунку "MyRaif" може бути низка причин, виходячи із зазначеної інформації від Вас.
На жаль, дійти до висновку наразі складно та ми беремо цей виклик і хочемо допомогти.
Прохання, написати нам у приватні повідомлення соціальних мереж на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram з описом виконаних дій.
Щодо роботи застосунку "MyRaif", з кожним оновленням ми поповнюємо його новими функціями. Незабаром він стане повнофункціональним. Як і раніше більшість операцій доступно у "Райффайзен Онлайн".
Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 21:48

RaifHelp
А у зв'язку з похованням "2 кешбека" та "Fishback", варто чекати нових кредитних карт, чи банк взяв курс на зменшення продуктів?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 10:33

Добрий день!
Вдячні за коментар. З 18 червня у Райфі доступне оформлення кредитних карток тільки в тарифних моделях "100 днів" та "Хочу-Карта 2.0", недоступні для оформлення - "2 кешбеки" та "Fishback". Якщо будуть зміни в цьому напрямку - ми обов'язково проінформуємо на сайті та у соціальних мережах.
Додатково хочемо зазначити, що станом на зараз, оформлення кредитних продуктів доступне для існуючих клієнтів Банку, які мають персональну пропозицію з кредитування. Наявність пропозиції можна переглянути в Райффайзен Онлайн, у розділі "Персональні пропозиції" на головній сторінці.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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