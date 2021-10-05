Вітаємо!
Перехід на тарифну модель "100 днів" або "Хочу-Карта 2.0" з інших тарифів можливий за зверненням до будь-якого з відділень банку з документами (паспорт та ідентифікаційний код). Знайти найближче відділення та переглянути його графік роботи Ви можете на нашому офіційному сайті наступним
Якщо бажаєте, можливо також призначити зустріч до відділення за дзвінком до Інформаційного Центру за номером 0 800 500 500 - в такому випадку, Вас очікуватиме фахівець на призначений час.
Отримання нової картки до рахунку можливе за Вашим бажанням - або отримання неіменної одразу, або замовлення іменної, яка буде доставлена до відділення протягом 10 робочих днів.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.