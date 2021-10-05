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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:02

Amethyst
Вітаємо!

Перехід на тарифну модель "100 днів" або "Хочу-Карта 2.0" з інших тарифів можливий за зверненням до будь-якого з відділень банку з документами (паспорт та ідентифікаційний код). Знайти найближче відділення та переглянути його графік роботи Ви можете на нашому офіційному сайті наступним посиланням.

Якщо бажаєте, можливо також призначити зустріч до відділення за дзвінком до Інформаційного Центру за номером 0 800 500 500 - в такому випадку, Вас очікуватиме фахівець на призначений час.

Отримання нової картки до рахунку можливе за Вашим бажанням - або отримання неіменної одразу, або замовлення іменної, яка буде доставлена до відділення протягом 10 робочих днів.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Востаннє редагувалось RaifHelp в Сер 19 чер, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:14

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Перехід на тарифну модель
Будь ласка, дайте розвернуту відповідь по суті мого питання.
Amethyst
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