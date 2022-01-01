RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:02

Amethyst
Вітаємо!

Перехід на тарифну модель "100 днів" або "Хочу-Карта 2.0" з інших тарифів можливий за зверненням до будь-якого з відділень банку з документами (паспорт та ідентифікаційний код). Знайти найближче відділення та переглянути його графік роботи Ви можете на нашому офіційному сайті наступним посиланням.

Якщо бажаєте, можливо також призначити зустріч до відділення за дзвінком до Інформаційного Центру за номером 0 800 500 500 - в такому випадку, Вас очікуватиме фахівець на призначений час.

Отримання нової картки до рахунку можливе за Вашим бажанням - або отримання неіменної одразу, або замовлення іменної, яка буде доставлена до відділення протягом 10 робочих днів.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Востаннє редагувалось RaifHelp в Сер 19 чер, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:14

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Перехід на тарифну модель
Будь ласка, дайте розвернуту відповідь по суті мого питання.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:13

Amethyst
Зміна тарифу по кредитній картці не впливає на розмір чи доступність кредитного ліміту, реквізити рахунку та інші фактори. Змінюється тільки тариф, та, відповідно, умови обслуговування згідно з обраною тарифною моделлю (наприклад, тривалість пільгового періоду, відсоткова ставка, відсутність кешбеку тощо).

Якщо у Вас залишились додаткові питання щодо процесу переходу на інший тариф - з радістю відповімо на них.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:00

RaifHelp
тарифна модель "100 днів" або "Хочу-Карта 2.0". Які переваги кожної з моделей?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 16.10.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 165166167168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 128, 129, 130
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1293 444178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2024 20:55
greenozon
Ідея Банк 1 ... 62, 63, 64
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
630 396786
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2024 18:59
nord
Банк Альянс 1 ... 103, 104, 105
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1045 555310
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2024 18:36
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1294)
19.06.2024 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.