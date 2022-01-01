Перехід на тарифну модель "100 днів" або "Хочу-Карта 2.0" з інших тарифів можливий за зверненням до будь-якого з відділень банку з документами (паспорт та ідентифікаційний код). Знайти найближче відділення та переглянути його графік роботи Ви можете на нашому офіційному сайті наступним посиланням.
Якщо бажаєте, можливо також призначити зустріч до відділення за дзвінком до Інформаційного Центру за номером 0 800 500 500 - в такому випадку, Вас очікуватиме фахівець на призначений час.
Отримання нової картки до рахунку можливе за Вашим бажанням - або отримання неіменної одразу, або замовлення іменної, яка буде доставлена до відділення протягом 10 робочих днів.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Востаннє редагувалось RaifHelp в Сер 19 чер, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst Зміна тарифу по кредитній картці не впливає на розмір чи доступність кредитного ліміту, реквізити рахунку та інші фактори. Змінюється тільки тариф, та, відповідно, умови обслуговування згідно з обраною тарифною моделлю (наприклад, тривалість пільгового періоду, відсоткова ставка, відсутність кешбеку тощо).
Якщо у Вас залишились додаткові питання щодо процесу переходу на інший тариф - з радістю відповімо на них.