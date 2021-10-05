Перехід на тарифну модель "100 днів" або "Хочу-Карта 2.0" з інших тарифів можливий за зверненням до будь-якого з відділень банку з документами (паспорт та ідентифікаційний код). Знайти найближче відділення та переглянути його графік роботи Ви можете на нашому офіційному сайті наступним посиланням.
Якщо бажаєте, можливо також призначити зустріч до відділення за дзвінком до Інформаційного Центру за номером 0 800 500 500 - в такому випадку, Вас очікуватиме фахівець на призначений час.
Отримання нової картки до рахунку можливе за Вашим бажанням - або отримання неіменної одразу, або замовлення іменної, яка буде доставлена до відділення протягом 10 робочих днів.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Востаннє редагувалось RaifHelp в Сер 19 чер, 2024 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst Зміна тарифу по кредитній картці не впливає на розмір чи доступність кредитного ліміту, реквізити рахунку та інші фактори. Змінюється тільки тариф, та, відповідно, умови обслуговування згідно з обраною тарифною моделлю (наприклад, тривалість пільгового періоду, відсоткова ставка, відсутність кешбеку тощо).
Якщо у Вас залишились додаткові питання щодо процесу переходу на інший тариф - з радістю відповімо на них.
tarasum Добрий день! Нам дуже приємно, що Ви цікавитесь нашими продуктами. Тож коротко розповімо про особливості кожної кредитної картки.
Кредитна картка "100 днів". Це картка із найдовшим пільговим періодом - до 100 днів без сплати відсотків (за безготівковими операціями). Картка є безкоштовною, плата за користування не стягується. Відсоткова ставка складає 4% на місяць. Комісія за зняття готівки / переказ коштів (кредитні кошти) - 3%. Одержання готівки (власні кошти) лише в мережі банкоматів будь-якого банку на території України - безкоштовно. Дана картка не передбачає страхування. Більше інформації можна переглянути за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... i/100-dniv
Кредитна картка "Хочу картка 2.0". Пільговий період складає до 57 днів на покупки. Як і картка "100 днів" - обслуговування є безкоштовним. Відсоткова ставка складає 3,75% на місяць. Особливість цієї кредитної картки - це 2 безкоштовних зняття на місяць в банкоматі Райфу, всі наступні зняття - 3% комісія. Одержання готівки (власні кошти) лише в мережі банкоматів будь-якого банку на території України - безкоштовно. Картка передбачає страхування в розмірі 0,7% мінімум 15 грн. Більше інформації можна переглянути за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... -kartka-20
Пільговий період по кредитній карті "Хочу картка 2.0" діє до 57 днів, а саме - до 20 числа місяця, наступного за найближчою білінговою датою (яка закріплена за 25 числом місяця). Тобто, наприклад, якщо Ви скористались би коштами сьогодні (20 червня), найближча наступна білінгова дата - 25 червня, відповідно - повернути кошти потрібно до 20 липня, інакше будуть нараховані відсотки. Рекомендуємо вносити кошти як мінімум за 3 дні до кінця пільгового періоду, щоб платіж встиг опрацюватись повністю та потрапити до виписки.
Крім цього, якщо на карті наявна заборгованість, щомісяця потрібно вносити мінімальні планові платежі на її погашення, незалежно в пільговому періоді картка чи ні. Цей платіж встановлюється у розмірі 5% від суми заборгованості по карті станом на 25 число місяця. Якщо у Вас в нашому банку додатково відкрито дебетовий рахунок (наприклад, зарплатний чи пенсійний), до цього рахунку підключається послуга автоматичного списання планових платежів - відповідно, Вам не потрібно буде слідкувати та вносити платіж вручну, головне, щоб кошти були на рахунку для його списання на 1 число місяця. Ящо ж таку послугу не підключено, платіж потрібно вносити самостійно. Вносити цей платіж потрібно до 20 числа.
Стосовно комісій - їх наявність залежить від того, як саме Ви плануєте користуватись коштами. Якщо плануєте знімати готівку, для "Хочу картка 2.0" комісія становить 3% від суми зняття (при цьому, до 2 зняттів за місяць в банкоматі АТ "Райффайзен Банк" можливо здійснити безкоштовно). Якщо плануєте переказувати ці кошти на інший рахунок чи карту за допомогою застосунків банку чи сторонніх інтернет-сервісів, комісія складає 3% від суми переказу.
RaifHelp написав:Стосовно комісій - їх наявність залежить від того, як саме Ви плануєте користуватись коштами. Якщо плануєте знімати готівку, для "Хочу картка 2.0" комісія становить 3% від суми зняття (при цьому, до 2 зняттів за місяць в банкоматі АТ "Райффайзен Банк" можливо здійснити безкоштовно).
Причому на таке зняття полюбе нараховується 3.5% в місяць
Більше року назад зі мною банк розірвав ділові відносини. Причини не повідомляли ( гадаю, перевищення 400к грн/3 місяці). До речі, єдиний банк з 20+, з котрими я маю співпрацю. Чи можливе поновлення співпраці? Чи данний статус назавжди?