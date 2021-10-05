Додано: Чет 20 чер, 2024 18:09

Arbitr

Вітаємо!



Пільговий період по кредитній карті "Хочу картка 2.0" діє до 57 днів, а саме - до 20 числа місяця, наступного за найближчою білінговою датою (яка закріплена за 25 числом місяця). Тобто, наприклад, якщо Ви скористались би коштами сьогодні (20 червня), найближча наступна білінгова дата - 25 червня, відповідно - повернути кошти потрібно до 20 липня, інакше будуть нараховані відсотки. Рекомендуємо вносити кошти як мінімум за 3 дні до кінця пільгового періоду, щоб платіж встиг опрацюватись повністю та потрапити до виписки.



Крім цього, якщо на карті наявна заборгованість, щомісяця потрібно вносити мінімальні планові платежі на її погашення, незалежно в пільговому періоді картка чи ні. Цей платіж встановлюється у розмірі 5% від суми заборгованості по карті станом на 25 число місяця. Якщо у Вас в нашому банку додатково відкрито дебетовий рахунок (наприклад, зарплатний чи пенсійний), до цього рахунку підключається послуга автоматичного списання планових платежів - відповідно, Вам не потрібно буде слідкувати та вносити платіж вручну, головне, щоб кошти були на рахунку для його списання на 1 число місяця. Ящо ж таку послугу не підключено, платіж потрібно вносити самостійно. Вносити цей платіж потрібно до 20 числа.



Стосовно комісій - їх наявність залежить від того, як саме Ви плануєте користуватись коштами. Якщо плануєте знімати готівку, для "Хочу картка 2.0" комісія становить 3% від суми зняття (при цьому, до 2 зняттів за місяць в банкоматі АТ "Райффайзен Банк" можливо здійснити безкоштовно). Якщо плануєте переказувати ці кошти на інший рахунок чи карту за допомогою застосунків банку чи сторонніх інтернет-сервісів, комісія складає 3% від суми переказу.



З повагою і турботою, фахівець Валерія.