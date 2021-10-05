Авжеж, тобто інший синонім "безкоштовного зняття" - кредит готівкою під 45% річних.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:24
Re: Райффайзен Банк
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:39
Добрий ранок!
Дякуємо за Ваш запит.
Хочемо пояснити, обслуговування клієнтів здійснюється у відповідності до Договору банківського обслуговування, Тарифів та Правил обслуговування, які розміщено на офіційному сайті Банку у розділі «Документи»
Згідно п. 8.8.1. Правил Банк має право у будь-який час, без попереднього погодження та попередження Клієнта та/або Довірених осіб, відмовити Клієнту в обслуговуванні, що передбачає припинення операцій з використанням ПК.
Ми завжди готові допомогти та розглянути питання кожного клієнта індивідуально. Просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:18
скоріш за все це чорна мітка назавжди якщо було посилання на ст.15 ЗУ ПВКтаФТ. Але краще хай недобанк дасть відповідь.
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