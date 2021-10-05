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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:18
jay2004 написав: RaifHelp написав:Arbitr
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Більше року назад зі мною банк розірвав ділові відносини. Причини не повідомляли ( гадаю, перевищення 400к грн/3 місяці). До речі, єдиний банк з 20+, з котрими я маю співпрацю. Чи можливе поновлення співпраці? Чи данний статус назавжди?
скоріш за все це чорна мітка назавжди якщо було посилання на ст.15 ЗУ ПВКтаФТ. Але краще хай недобанк дасть відповідь.
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