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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:24

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Причому на таке зняття полюбе нараховується 3.5% в місяць

Авжеж, тобто інший синонім "безкоштовного зняття" - кредит готівкою під 45% річних.
Arbitr
 
Повідомлень: 290
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:39

Добрий ранок!
Дякуємо за Ваш запит.
Хочемо пояснити, обслуговування клієнтів здійснюється у відповідності до Договору банківського обслуговування, Тарифів та Правил обслуговування, які розміщено на офіційному сайті Банку у розділі «Документи»
https://raiffeisen.ua/documents та є невід’ємною частиною договору.
Згідно п. 8.8.1. Правил Банк має право у будь-який час, без попереднього погодження та попередження Клієнта та/або Довірених осіб, відмовити Клієнту в обслуговуванні, що передбачає припинення операцій з використанням ПК.
Ми завжди готові допомогти та розглянути питання кожного клієнта індивідуально. Просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 10
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:18

  jay2004 написав:
  RaifHelp написав:Arbitr


З повагою і турботою, фахівець Валерія.


Більше року назад зі мною банк розірвав ділові відносини. Причини не повідомляли ( гадаю, перевищення 400к грн/3 місяці). До речі, єдиний банк з 20+, з котрими я маю співпрацю. Чи можливе поновлення співпраці? Чи данний статус назавжди?

скоріш за все це чорна мітка назавжди якщо було посилання на ст.15 ЗУ ПВКтаФТ. Але краще хай недобанк дасть відповідь.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:08

  edgar_po написав:
  jay2004 написав:
  RaifHelp написав:Arbitr


З повагою і турботою, фахівець Валерія.


Більше року назад зі мною банк розірвав ділові відносини. Причини не повідомляли ( гадаю, перевищення 400к грн/3 місяці). До речі, єдиний банк з 20+, з котрими я маю співпрацю. Чи можливе поновлення співпраці? Чи данний статус назавжди?

скоріш за все це чорна мітка назавжди якщо було посилання на ст.15 ЗУ ПВКтаФТ. Але краще хай недобанк дасть відповідь.


Чомусь ОфПред філонить дане питання(...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:17

Re: Райффайзен Банк

  jay2004 написав:Чомусь ОфПред філонить дане питання(...
це тому що нічого відповісти. Тисячі людей блоконули, безпідставно звинувативши у незаконних походженнях коштів. Запитують для підтвердження документи, що треба роками збирати або яких неіснує в занодавстві. Я думаю, що вони й самі про це знають. Кого захочуть блоконуть та викинуть з банку на свій розсуд.
edgar_po
 
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  #<1 ... 166167168169
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