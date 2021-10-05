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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:24

Re: Райффайзен Банк

  Amethyst написав:Причому на таке зняття полюбе нараховується 3.5% в місяць

Авжеж, тобто інший синонім "безкоштовного зняття" - кредит готівкою під 45% річних.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:39

Добрий ранок!
Дякуємо за Ваш запит.
Хочемо пояснити, обслуговування клієнтів здійснюється у відповідності до Договору банківського обслуговування, Тарифів та Правил обслуговування, які розміщено на офіційному сайті Банку у розділі «Документи»
https://raiffeisen.ua/documents та є невід’ємною частиною договору.
Згідно п. 8.8.1. Правил Банк має право у будь-який час, без попереднього погодження та попередження Клієнта та/або Довірених осіб, відмовити Клієнту в обслуговуванні, що передбачає припинення операцій з використанням ПК.
Ми завжди готові допомогти та розглянути питання кожного клієнта індивідуально. Просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:18

  jay2004 написав:
  RaifHelp написав:Arbitr


З повагою і турботою, фахівець Валерія.


Більше року назад зі мною банк розірвав ділові відносини. Причини не повідомляли ( гадаю, перевищення 400к грн/3 місяці). До речі, єдиний банк з 20+, з котрими я маю співпрацю. Чи можливе поновлення співпраці? Чи данний статус назавжди?

скоріш за все це чорна мітка назавжди якщо було посилання на ст.15 ЗУ ПВКтаФТ. Але краще хай недобанк дасть відповідь.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:08

  edgar_po написав:
  jay2004 написав:
  RaifHelp написав:Arbitr


З повагою і турботою, фахівець Валерія.


Більше року назад зі мною банк розірвав ділові відносини. Причини не повідомляли ( гадаю, перевищення 400к грн/3 місяці). До речі, єдиний банк з 20+, з котрими я маю співпрацю. Чи можливе поновлення співпраці? Чи данний статус назавжди?

скоріш за все це чорна мітка назавжди якщо було посилання на ст.15 ЗУ ПВКтаФТ. Але краще хай недобанк дасть відповідь.


Чомусь ОфПред філонить дане питання(...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:17

Re: Райффайзен Банк

  jay2004 написав:Чомусь ОфПред філонить дане питання(...
це тому що нічого відповісти. Тисячі людей блоконули, безпідставно звинувативши у незаконних походженнях коштів. Запитують для підтвердження документи, що треба роками збирати або яких неіснує в занодавстві. Я думаю, що вони й самі про це знають. Кого захочуть блоконуть та викинуть з банку на свій розсуд.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:38

edgar_po
Вітаємо!

Нам дуже шкода, що у Вас склалось таке враження.

Хочемо пояснити, що банк не блокує рахунки безпідставно. Райф - великий системний європейський банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.

У випадку, якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:26

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Райф - великий системний європейський банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства
Но це банку не заважає користуватися неактуальними словником адміністративно-територіального устрою України; словником вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об'єктів.
За моїм населеним пунктом у базі банку немає моєї вулиці (ні нової назви, ні старої). Ця вулиця закріплена за іншим населеним пунктом, можливо дуже давно так і було, а потім змінилося і банк забив на оновлення :)

Через це при актуалізації даних у банку через Дія не підтягується з біометричного документу адреса й приходиться менеджеру руцями вбивати її.
Howl
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