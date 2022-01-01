Авжеж, тобто інший синонім "безкоштовного зняття" - кредит готівкою під 45% річних.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:24
Re: Райффайзен Банк
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:39
Добрий ранок!
Дякуємо за Ваш запит.
Хочемо пояснити, обслуговування клієнтів здійснюється у відповідності до Договору банківського обслуговування, Тарифів та Правил обслуговування, які розміщено на офіційному сайті Банку у розділі «Документи»
Згідно п. 8.8.1. Правил Банк має право у будь-який час, без попереднього погодження та попередження Клієнта та/або Довірених осіб, відмовити Клієнту в обслуговуванні, що передбачає припинення операцій з використанням ПК.
Ми завжди готові допомогти та розглянути питання кожного клієнта індивідуально. Просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. Чекаємо на Ваш зворотній зв'язок 💛
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:18
скоріш за все це чорна мітка назавжди якщо було посилання на ст.15 ЗУ ПВКтаФТ. Але краще хай недобанк дасть відповідь.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:08
Чомусь ОфПред філонить дане питання(...
Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:17
Re: Райффайзен Банк
це тому що нічого відповісти. Тисячі людей блоконули, безпідставно звинувативши у незаконних походженнях коштів. Запитують для підтвердження документи, що треба роками збирати або яких неіснує в занодавстві. Я думаю, що вони й самі про це знають. Кого захочуть блоконуть та викинуть з банку на свій розсуд.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:38
edgar_po
Вітаємо!
Нам дуже шкода, що у Вас склалось таке враження.
Хочемо пояснити, що банк не блокує рахунки безпідставно. Райф - великий системний європейський банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
У випадку, якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:26
Re: Райффайзен Банк
Но це банку не заважає користуватися неактуальними
За моїм населеним пунктом у базі банку немає моєї вулиці (ні нової назви, ні старої). Ця вулиця закріплена за іншим населеним пунктом, можливо дуже давно так і було, а потім змінилося і банк забив на оновлення
Через це при актуалізації даних у банку через Дія не підтягується з біометричного документу адреса й приходиться менеджеру руцями вбивати її.
Додано: Суб 22 чер, 2024 17:06
Howl
Вітаємо.
Дуже шкода, що у Вас виникли такі складнощі при користуванні послугами нашого банку. Для більш детального аналізу ситуації просимо написати в особисті повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
Додано: Суб 22 чер, 2024 18:13
Перекладаю на людську мову: "Нам не шкода ані за свою поведінку по відношенню до клієнта, ані за відсутність адекватної комунікації з клієнтами, які не розуміють причини такого ставлення. А от коли внаслідок всього цього у клієнта складається погане враження про банк, тоді банку стає дуже шкода, особливо коли клієнт цим враженням ще й ділиться на публіку.
А клієнти тільки те й роблять, що порушують вимоги законодавства та не проходять перевірки, а потім ще й скаржаться. Ну зовсім не цінують честність і міць великого європейського банку. Дуже шкода, але що поробиш з цими невдячними клієнтами?
Додано: Суб 22 чер, 2024 22:29
RaifHelp, картка Fishback по закінченню терміну дії доступна до перевипуску?
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