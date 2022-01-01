Кочевник
Добрий день!
Райф завчасно попіклувався про це та картки, термін дії, яких закінчується в період війни, а саме в 2024 році автоматично подовжено на 3 роки з дати закінчення, що зазначена на ній 👌
Картки працюють в стандартному режимі:
►у банкоматах Райфу та інших банків;
►для оплати покупок у магазинах в POS-терміналах;
►для оплати покупок онлайн;
Звертаємо увагу, розрахунки в POS-терміналах, що обслуговуються іншими банками та інтернет-трансакції можуть бути відхилені з причин технічних налаштувань.
При зручності ми завжди можемо випустити нову карту, для цього достатньо написати в "Чат" Райффайзен Онлайн/MyRaif або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500) та наші оператори радо з цим допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.