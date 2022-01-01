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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:21

Кочевник
Добрий день!
Райф завчасно попіклувався про це та картки, термін дії, яких закінчується в період війни, а саме в 2024 році автоматично подовжено на 3 роки з дати закінчення, що зазначена на ній 👌
Картки працюють в стандартному режимі:
►у банкоматах Райфу та інших банків;
►для оплати покупок у магазинах в POS-терміналах;
►для оплати покупок онлайн;
Звертаємо увагу, розрахунки в POS-терміналах, що обслуговуються іншими банками та інтернет-трансакції можуть бути відхилені з причин технічних налаштувань.
При зручності ми завжди можемо випустити нову карту, для цього достатньо написати в "Чат" Райффайзен Онлайн/MyRaif або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500) та наші оператори радо з цим допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлень: 13
З нами з: 24.05.24
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  #<1 ... 167168169170
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