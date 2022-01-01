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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2024 22:29
RaifHelp, картка Fishback по закінченню терміну дії доступна до перевипуску?
Додано: Нед 23 чер, 2024 10:21
Кочевник
Добрий день!
Райф завчасно попіклувався про це та картки, термін дії, яких закінчується в період війни, а саме в 2024 році автоматично подовжено на 3 роки з дати закінчення, що зазначена на ній 👌
Картки працюють в стандартному режимі:
►у банкоматах Райфу та інших банків;
►для оплати покупок у магазинах в POS-терміналах;
►для оплати покупок онлайн;
Звертаємо увагу, розрахунки в POS-терміналах, що обслуговуються іншими банками та інтернет-трансакції можуть бути відхилені з причин технічних налаштувань.
При зручності ми завжди можемо випустити нову карту, для цього достатньо написати в "Чат" Райффайзен Онлайн/MyRaif або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500) та наші оператори радо з цим допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Додано: Нед 23 чер, 2024 18:47
В мене більше 20+ банків України. І тільки в одному - в Райфі блок. Унікально неприємна політика банка...
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:21
Хто з Клієнтів хто має відносини більше 5 років і є діючи депозити - хіба були питання від банку ? Карусель зробила свою гарну справу - трохи відсіяла . Кому треба трохи більше 1 млн без погодження на обмін і вільне зняття , зі всіх залишається БТА
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:26
Если депозит 1тыс. грн, то это ваш банк. Но жить с банком только на депозитах, да ещё и не совсем с высокими проц. ставками, то для пенсионеров он ОЧЕНЬ хороший. А стабильный банк, там где игра не меняется... А то когда менедж. видят жирного клиента с деньгами, то несут пургу про 400тыс в мес., а потом ОЙ.... мы ничего не знаем про 400тыс, звоните на гор. линию.
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