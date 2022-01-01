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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 22:29

RaifHelp, картка Fishback по закінченню терміну дії доступна до перевипуску?
Кочевник
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 16.02.17
Подякував: 388 раз.
Подякували: 178 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:21

Кочевник
Добрий день!
Райф завчасно попіклувався про це та картки, термін дії, яких закінчується в період війни, а саме в 2024 році автоматично подовжено на 3 роки з дати закінчення, що зазначена на ній 👌
Картки працюють в стандартному режимі:
►у банкоматах Райфу та інших банків;
►для оплати покупок у магазинах в POS-терміналах;
►для оплати покупок онлайн;
Звертаємо увагу, розрахунки в POS-терміналах, що обслуговуються іншими банками та інтернет-трансакції можуть бути відхилені з причин технічних налаштувань.
При зручності ми завжди можемо випустити нову карту, для цього достатньо написати в "Чат" Райффайзен Онлайн/MyRaif або зателефонувати в Інформаційний центр (0800 500 500) та наші оператори радо з цим допоможуть.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 14
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:47

В мене більше 20+ банків України. І тільки в одному - в Райфі блок. Унікально неприємна політика банка...
jay2004
 
Повідомлень: 3229
З нами з: 19.02.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 406 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:21

  jay2004 написав:В мене більше 20+ банків України. І тільки в одному - в Райфі блок. Унікально неприємна політика банка...

Хто з Клієнтів хто має відносини більше 5 років і є діючи депозити - хіба були питання від банку ? Карусель зробила свою гарну справу - трохи відсіяла . Кому треба трохи більше 1 млн без погодження на обмін і вільне зняття , зі всіх залишається БТА
sens
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Повідомлень: 17003
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:26

  sens написав:
  jay2004 написав:В мене більше 20+ банків України. І тільки в одному - в Райфі блок. Унікально неприємна політика банка...

Хто з Клієнтів хто має відносини більше 5 років і є діючи депозити - хіба були питання від банку ? Карусель зробила свою гарну справу - трохи відсіяла . Кому треба трохи більше 1 млн без погодження на обмін і вільне зняття , зі всіх залишається БТА
Если депозит 1тыс. грн, то это ваш банк. Но жить с банком только на депозитах, да ещё и не совсем с высокими проц. ставками, то для пенсионеров он ОЧЕНЬ хороший. А стабильный банк, там где игра не меняется... А то когда менедж. видят жирного клиента с деньгами, то несут пургу про 400тыс в мес., а потом ОЙ.... мы ничего не знаем про 400тыс, звоните на гор. линию.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 23:06

RaifHelp ви читаєте запитання?
Я питав про перевипуск картки Fishback, яка закінчилася по терміну дії, щоби не виникало "технічних налаштувань у інших екваєрів".
Запитаю ще раз повільно: "Перевипустити картку Fishbak можна"?
Не випуск нової на невідомих умовах, а картку в конкретному існуючому тарифному плані Fishback.
Кочевник
 
Повідомлень: 2397
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 12:16

Кочевник Добрий день!
У разі потреби перевипуску кредитної картки в тарифі "Fishback" у зв’язку із закінченням терміну дії - така можливість є. Тобто нова картка буде діяти на тих же умовах.
Є варіант віртуальної картки, яку можете оформити за зверненням до Чату Райффайзен Онлайн чи MyRaif, наші колеги радо допоможуть. Якщо ж Вам необхідна саме фізична картка, є можливість її отримати у будь-якому зручному відділенні Банку. Прикріпляємо посилання на сайті, де Ви можете обрати найближче для себе: https://raiffeisen.ua/viddilennya.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 14
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 20:00

  RaifHelp написав:edgar_po
Вітаємо!

Нам дуже шкода, що у Вас склалось таке враження.

Хочемо пояснити, що банк не блокує рахунки безпідставно. Райф - великий системний європейський банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.

У випадку, якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.


А може є якась e-mail адреса банку, куди клієнт міг би офіційно звернутись зі скан-копією листа, підписаного живим підписом або КЕП ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 23:49

  citramon написав:А може є якась e-mail адреса банку, куди клієнт міг би офіційно звернутись зі скан-копією листа, підписаного живим підписом або КЕП ?
може ця :? fin.doc@raiffeisen.ua
flysoulfly
 
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