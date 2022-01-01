RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 13:24

  RaifHelp написав:citramon
Вітаємо!
Хочемо зазначити, у разі блокування рахунку направляється повідомлення, а також лист на особистий на e-mail із зазначенням документів, які необхідно надати в тому числі адреса електронної пошти для консультації.
Якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.


У мене не блокування рахунку. Я діючий клієнт
Я хочу отримати офіційну відповідь від банку стосовно порушеня з його стороны договору про обслуговування банківського рахунку та інших питань щодо неякісної роботи.
Звернення на адресу office@raiffeisen.ua ігноруються.

Доречі це не в вашому системному банку співробітник виніс із каси перерахунку 400 тис доларів ?
https://suspilne.media/kyiv/768611-u-ki ... c-dolariv/
citramon
 
Повідомлень: 738
З нами з: 30.07.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 168169170171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po, Ferlakur і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 104, 105, 106
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1052 557778
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 14:40
mogicanin1986
МТБ Банк 1 ... 23, 24, 25
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
246 226694
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2024 08:53
sens
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 29, 30, 31
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
306 152135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2024 14:21
Vatsyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.