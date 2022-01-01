RaifHelp написав:citramon
Вітаємо!
Хочемо зазначити, у разі блокування рахунку направляється повідомлення, а також лист на особистий на e-mail із зазначенням документів, які необхідно надати в тому числі адреса електронної пошти для консультації.
Якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
У мене не блокування рахунку. Я діючий клієнт
Я хочу отримати офіційну відповідь від банку стосовно порушеня з його стороны договору про обслуговування банківського рахунку та інших питань щодо неякісної роботи.
Звернення на адресу office@raiffeisen.ua ігноруються.
Доречі це не в вашому системному банку співробітник виніс із каси перерахунку 400 тис доларів ?