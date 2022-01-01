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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 13:24

  RaifHelp написав:citramon
Вітаємо!
Хочемо зазначити, у разі блокування рахунку направляється повідомлення, а також лист на особистий на e-mail із зазначенням документів, які необхідно надати в тому числі адреса електронної пошти для консультації.
Якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.


У мене не блокування рахунку. Я діючий клієнт
Я хочу отримати офіційну відповідь від банку стосовно порушеня з його стороны договору про обслуговування банківського рахунку та інших питань щодо неякісної роботи.
Звернення на адресу office@raiffeisen.ua ігноруються.

Доречі це не в вашому системному банку співробітник виніс із каси перерахунку 400 тис доларів ?
https://suspilne.media/kyiv/768611-u-ki ... c-dolariv/
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:34

citramon
Добрий день!
Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram.
Щиро очікуємо на зворотній зв'язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:16

  RaifHelp написав:citramon
Добрий день!
Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram.
Щиро очікуємо на зворотній зв'язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Повторюю втретє.
Хочу звернутись в банк офіційно та отримати відповідь із вихідним номером та підписом відповідальної особи.
Які види офіційних звернень банк підтримує ?
Інші банки та НБУ підтримують звернення на e-mail із скан-копією листа, підписаного клієнтом власноруч або за допомогою КЕП.
У вас в банку є така e-mail скринька чи треба звертатись в письмовому вигляді за допомогою укрпошти ?
citramon
 
Повідомлень: 739
З нами з: 30.07.13
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Подякували: 68 раз.
 
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