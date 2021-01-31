RaifHelp написав:citramon Вітаємо! Хочемо зазначити, у разі блокування рахунку направляється повідомлення, а також лист на особистий на e-mail із зазначенням документів, які необхідно надати в тому числі адреса електронної пошти для консультації. Якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
У мене не блокування рахунку. Я діючий клієнт Я хочу отримати офіційну відповідь від банку стосовно порушеня з його стороны договору про обслуговування банківського рахунку та інших питань щодо неякісної роботи. Звернення на адресу office@raiffeisen.ua ігноруються.
citramon Добрий день! Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram. Щиро очікуємо на зворотній зв'язок. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp написав:citramon Добрий день! Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram. Щиро очікуємо на зворотній зв'язок. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Повторюю втретє. Хочу звернутись в банк офіційно та отримати відповідь із вихідним номером та підписом відповідальної особи. Які види офіційних звернень банк підтримує ? Інші банки та НБУ підтримують звернення на e-mail із скан-копією листа, підписаного клієнтом власноруч або за допомогою КЕП. У вас в банку є така e-mail скринька чи треба звертатись в письмовому вигляді за допомогою укрпошти ?
RaifHelp написав:citramon Надіслати лист можна на електронні адреси: info@help.raiffeisen.ua або office@raiffeisen.ua. Звернення будуть розглянуті та вирішені в зазначений термін. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Я звертався декілька місяців тому на office@raiffeisen.ua У відповідь отримав: " Добрий день! Ми отримали Ваш лист та вже працюємо над ним. З повагою, АТ «Райффайзен Банк»" Good afternoon! We have received your letter and are already working on it. Best regards, Raiffeisen Bank JSC " Відповідь по суті мені так і не була надана. Подальші мої листи щодо уточнення стану розгляду мого питання залишились також без відповіді. Мене все ще цікавить офіційна позиція банку щодо порушення договору про обслуговування банківського рахунку