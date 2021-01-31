RaifHelp написав:citramon Вітаємо! Хочемо зазначити, у разі блокування рахунку направляється повідомлення, а також лист на особистий на e-mail із зазначенням документів, які необхідно надати в тому числі адреса електронної пошти для консультації. Якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
У мене не блокування рахунку. Я діючий клієнт Я хочу отримати офіційну відповідь від банку стосовно порушеня з його стороны договору про обслуговування банківського рахунку та інших питань щодо неякісної роботи. Звернення на адресу office@raiffeisen.ua ігноруються.
citramon Добрий день! Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram. Щиро очікуємо на зворотній зв'язок. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp написав:citramon Добрий день! Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram. Щиро очікуємо на зворотній зв'язок. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Повторюю втретє. Хочу звернутись в банк офіційно та отримати відповідь із вихідним номером та підписом відповідальної особи. Які види офіційних звернень банк підтримує ? Інші банки та НБУ підтримують звернення на e-mail із скан-копією листа, підписаного клієнтом власноруч або за допомогою КЕП. У вас в банку є така e-mail скринька чи треба звертатись в письмовому вигляді за допомогою укрпошти ?
RaifHelp написав:citramon Надіслати лист можна на електронні адреси: info@help.raiffeisen.ua або office@raiffeisen.ua. Звернення будуть розглянуті та вирішені в зазначений термін. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Я звертався декілька місяців тому на office@raiffeisen.ua У відповідь отримав: " Добрий день! Ми отримали Ваш лист та вже працюємо над ним. З повагою, АТ «Райффайзен Банк»" Good afternoon! We have received your letter and are already working on it. Best regards, Raiffeisen Bank JSC " Відповідь по суті мені так і не була надана. Подальші мої листи щодо уточнення стану розгляду мого питання залишились також без відповіді. Мене все ще цікавить офіційна позиція банку щодо порушення договору про обслуговування банківського рахунку
RaifHelp написав:citramon Вітаємо! Хочемо зазначити, у разі блокування рахунку направляється повідомлення, а також лист на особистий на e-mail із зазначенням документів, які необхідно надати в тому числі адреса електронної пошти для консультації. Якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Доброї ночі! Все, що ви пишете--брехня. Запросили підтверджуючі документи про джерела надходжень за останні два місяці. Відправив. Зателефонувала якась Вікторія і сказала, що малось на увазі за чотири місяці. Відправив ще. Потім отримав запит, звідки в мене кошти в іншому банку, з якого я надсилав в Райф по IBAN, потім запросили дані по карткам інших банків, на які я з Райфу переказував кошти. За один раз написати список питань релігія не дозволяє?