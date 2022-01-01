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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 13:24

  RaifHelp написав:citramon
Вітаємо!
Хочемо зазначити, у разі блокування рахунку направляється повідомлення, а також лист на особистий на e-mail із зазначенням документів, які необхідно надати в тому числі адреса електронної пошти для консультації.
Якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.


У мене не блокування рахунку. Я діючий клієнт
Я хочу отримати офіційну відповідь від банку стосовно порушеня з його стороны договору про обслуговування банківського рахунку та інших питань щодо неякісної роботи.
Звернення на адресу office@raiffeisen.ua ігноруються.

Доречі це не в вашому системному банку співробітник виніс із каси перерахунку 400 тис доларів ?
https://suspilne.media/kyiv/768611-u-ki ... c-dolariv/
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 16:34

citramon
Добрий день!
Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram.
Щиро очікуємо на зворотній зв'язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 19:16

  RaifHelp написав:citramon
Добрий день!
Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram.
Щиро очікуємо на зворотній зв'язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Повторюю втретє.
Хочу звернутись в банк офіційно та отримати відповідь із вихідним номером та підписом відповідальної особи.
Які види офіційних звернень банк підтримує ?
Інші банки та НБУ підтримують звернення на e-mail із скан-копією листа, підписаного клієнтом власноруч або за допомогою КЕП.
У вас в банку є така e-mail скринька чи треба звертатись в письмовому вигляді за допомогою укрпошти ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:08

citramon
Надіслати лист можна на електронні адреси: info@help.raiffeisen.ua або office@raiffeisen.ua. Звернення будуть розглянуті та вирішені в зазначений термін.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:50

  RaifHelp написав:citramon
Надіслати лист можна на електронні адреси: info@help.raiffeisen.ua або office@raiffeisen.ua. Звернення будуть розглянуті та вирішені в зазначений термін.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.


Я звертався декілька місяців тому на office@raiffeisen.ua
У відповідь отримав:
"
Добрий день!
Ми отримали Ваш лист та вже працюємо над ним.
З повагою,
АТ «Райффайзен Банк»"
Good afternoon!
We have received your letter and are already working on it.
Best regards,
Raiffeisen Bank JSC
"
Відповідь по суті мені так і не була надана.
Подальші мої листи щодо уточнення стану розгляду мого питання залишились також без відповіді.
Мене все ще цікавить офіційна позиція банку щодо порушення договору про обслуговування банківського рахунку
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 23:43

  RaifHelp написав:citramon
Вітаємо!
Хочемо зазначити, у разі блокування рахунку направляється повідомлення, а також лист на особистий на e-mail із зазначенням документів, які необхідно надати в тому числі адреса електронної пошти для консультації.
Якщо у Вас наявні незакриті питання, просимо написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.

Доброї ночі!
Все, що ви пишете--брехня. Запросили підтверджуючі документи про джерела надходжень за останні два місяці. Відправив. Зателефонувала якась Вікторія і сказала, що малось на увазі за чотири місяці. Відправив ще. Потім отримав запит, звідки в мене кошти в іншому банку, з якого я надсилав в Райф по IBAN, потім запросили дані по карткам інших банків, на які я з Райфу переказував кошти. За один раз написати список питань релігія не дозволяє?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:29

citramon
Добрий день!
Дякуємо за очікування на відповідь.
На жаль, перевірити інформацію, щодо Вашого звернення даним каналом неможливо.
Ми не хочемо залишати це питання осторонь та маємо намір розібратися.
Просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:32

Golf_streem

Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді. Нам дуже шкода, що у Вас склалось таке враження.
Хочемо пояснити, що банк не блокує рахунки безпідставно. Райф — великий системний європейський банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Не хотіли б залишатися осторонь та маємо бажання допомогти, а тому просимо написати нам в приватні повідомлення на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram Ваші дані (контактний номер телефону або ідентифікаційний код).
Будемо вдячні за зворотній зв’язок.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:15

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
ці перевірки ви здійснюєте в залежності від сум надходжень чи застосовуєте якісь інші критерії? Тобто чи зможу я користуватися картою банку, якщо зроблю на неї переказ коштів ( умовно 50к грн.) з карти іншого банку, а не отримаю "лист щастя" від вас про перевірку походження коштів? При цьому зарплат, пенсій, інших регулярних виплат в райфі не отримую
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