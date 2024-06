Додано: Вів 25 чер, 2024 20:50

RaifHelp написав: citramon

Надіслати лист можна на електронні адреси:

З повагою та турботою, фахівець Оксана. Надіслати лист можна на електронні адреси: info@help.raiffeisen.ua або office@raiffeisen.ua . Звернення будуть розглянуті та вирішені в зазначений термін.

Я звертався декілька місяців тому на office@raiffeisen.ua У відповідь отримав:Добрий день!Ми отримали Ваш лист та вже працюємо над ним.З повагою,АТ «Райффайзен Банк»"Good afternoon!We have received your letter and are already working on it.Best regards,Raiffeisen Bank JSCВідповідь по суті мені так і не була надана.Подальші мої листи щодо уточнення стану розгляду мого питання залишились також без відповіді.Мене все ще цікавить офіційна позиція банку щодо порушення договору про обслуговування банківського рахунку