|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2024 11:13
RaifHelp написав:Golf_streem
Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді. Нам дуже шкода...
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
І знову брехня. Вам не шкода і ви не допомагаєте у вирішенні проблем. Після надання підтверджуючих документів, а потім ще документів для уточнення, а потім ще--сьогодні блок. Хотів сьогодні піти до відділення і закрити всі рахунки--не встиг. І банку дійсно наплювати на виписки ОК5/ОК7. Навіщо рахувати за 2-3 роки дохід (не кажу вже за 10-15 років), якщо можна взяти тільки за 24-й. Про накопичення не чули? Ні, не чули. І зарплатню я у вас отримував багато років. Але то не рахується. Слово "отримував" у минулому часі, тому що більше ні-ні.
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2024 11:38
Golf_streem
На жаль, перевірити інформацію, щодо Вашого звернення даним каналом неможливо.
Ми не хочемо залишати це питання осторонь та маємо намір розібратися.
Просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1056
|558584
|
|
|1295
|632680
|
|
|1298
|447729
|
Сер 26 чер, 2024 10:07
Feh14
|