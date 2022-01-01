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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:13

  RaifHelp написав:Golf_streem

Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді. Нам дуже шкода...
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.

І знову брехня. Вам не шкода і ви не допомагаєте у вирішенні проблем. Після надання підтверджуючих документів, а потім ще документів для уточнення, а потім ще--сьогодні блок. Хотів сьогодні піти до відділення і закрити всі рахунки--не встиг. І банку дійсно наплювати на виписки ОК5/ОК7. Навіщо рахувати за 2-3 роки дохід (не кажу вже за 10-15 років), якщо можна взяти тільки за 24-й. Про накопичення не чули? Ні, не чули. І зарплатню я у вас отримував багато років. Але то не рахується. Слово "отримував" у минулому часі, тому що більше ні-ні.
Golf_streem
 
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 11:38

Golf_streem

На жаль, перевірити інформацію, щодо Вашого звернення даним каналом неможливо.
Ми не хочемо залишати це питання осторонь та маємо намір розібратися.
Просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 21
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:39

  RaifHelp написав:Golf_streem

На жаль, перевірити інформацію, щодо Вашого звернення даним каналом неможливо.
Ми не хочемо залишати це питання осторонь та маємо намір розібратися.
Просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.

З повагою та турботою, фахівець Ксенія.


Мені теж можливо потрібно написати Вам в Мордокнигу чи Інсту, із-за блока рівно рік назад?
jay2004
 
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