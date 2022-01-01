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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2024 11:13
RaifHelp написав:Golf_streem
Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді. Нам дуже шкода...
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
І знову брехня. Вам не шкода і ви не допомагаєте у вирішенні проблем. Після надання підтверджуючих документів, а потім ще документів для уточнення, а потім ще--сьогодні блок. Хотів сьогодні піти до відділення і закрити всі рахунки--не встиг. І банку дійсно наплювати на виписки ОК5/ОК7. Навіщо рахувати за 2-3 роки дохід (не кажу вже за 10-15 років), якщо можна взяти тільки за 24-й. Про накопичення не чули? Ні, не чули. І зарплатню я у вас отримував багато років. Але то не рахується. Слово "отримував" у минулому часі, тому що більше ні-ні.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 11:38
Golf_streem
На жаль, перевірити інформацію, щодо Вашого звернення даним каналом неможливо.
Ми не хочемо залишати це питання осторонь та маємо намір розібратися.
Просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
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RaifHelp
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:39
RaifHelp написав:Golf_streem
На жаль, перевірити інформацію, щодо Вашого звернення даним каналом неможливо.
Ми не хочемо залишати це питання осторонь та маємо намір розібратися.
Просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Мені теж можливо потрібно написати Вам в Мордокнигу чи Інсту, із-за блока рівно рік назад?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:20
RaifHelp написав:citramon
Добрий день!
Ми засмучені, що у Вас склалось таке враження. Цінуємо кожного Клієнта Банку без винятку та завжди готові допомогти у вирішенні будь-якого питання. Запевняємо, що Банк сумлінно дотримується чинного законодавства та Правил банківського обслуговування.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Маємо на меті проаналізувати ситуацію, тому просимо написати нам у приватні повідомлення на офіційних сторінках Банку Facebook або Instagram.
Щиро очікуємо на зворотній зв'язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Заспокойтесь ви зі своїми сторінками у фейсбук та інстаграм.
Не збираюсь я вам туди писати.
Я тричі писав на e-mail, відповідь не отримав.
В мене вже зібралось достатньо питань, ви всі їх згодом отримаєте через ваш віденський офіс, для якого гроші не пахнуть.
Хоча може й скину копію Писаруку.
Розказуєте тут людям завченими шаблонними фразами, які ви системні, законослухняні, білі та пухнасті. А насправді- колгосп ще той ..
То касир виніс 400 тис доларів в обідню перерву на вулицю на провітрювання, то поклали документи з персональними даними клієнтів на підвіконня так, що люди з вулиці їх зафотографували..
Ліва рука не знає , що робить права.
З однієї сторони посилено шукають нових клієнтів, вже набридли своєю постійною рекламою "шукаємо друзів", а з іншої сторони зневажливо ставляться до вже існуючих
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citramon
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Додано: Сер 26 чер, 2024 21:28
citramon написав:
В мене вже зібралось достатньо питань, ви всі їх згодом отримаєте через ваш віденський офіс, для якого гроші не пахнуть.
З юридичної точки зору немає сенсу писати щось в австрійський Райф. Всі розповіді про те, який Райфазен в Україні "великий європейський банк" це просто брехня заради спроби справити враження. Всі зацікавлені в курсі, что "Райфайзен банк" в Україні є самостійною юридичною особою, в якої австрійський "Райфайзен" є власником, тобто фінансової відповідальності за дії цієї юридичної особи не несе. До речі, завдяки цьому він тут і уникає відповідальності за співпрацю з окупантом. Тому що співпрацють австрійці, а українский, начебто, і не при справах.
Хоча привернути увагу, мабуть, можна спробувати і таким чином, хоча, зважаючи на співпрацю з країною-агресором, їм там у Відні плювати на поведінку будь-кого по відношенню до України і українців.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 22:18
Удивляюсь народу. Мы смеёмся с тупости раши а сами?. На этой ветке с 23г. формучане постоянно писали, что банк будет всех глючить кто любитель пополнять через их тумбу, а потом разбрасывать грн по др. банкам. Будет глючить тех, кто любитель играть в их валютные акции. Будет глючить всех, кто указал в анкете доход 20 тыс, а переводит в мес. более 50 тыс. У них нет 400тыс в мес. У них система накопительная и как только по красному засветится порог 400тыс, то сразу глюк.
поэтому этот банк для пенсионеров для получения пенсий или для депозитов до 5 тыс. грн. Др. фин. операции в нём проводить - НЕЛЬЗЯ
И им по барабану потом ваши все справки. Минимум будут держать после глюка деньги 3мес.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 27 чер, 2024 06:21
Игорь Алексеевич написав:
Удивляюсь народу. Мы смеёмся с тупости раши а сами?. На этой ветке с 23г. формучане постоянно писали, что банк будет всех глючить кто любитель пополнять через их тумбу, а потом разбрасывать грн по др. банкам. Будет глючить тех, кто любитель играть в их валютные акции. Будет глючить всех, кто указал в анкете доход 20 тыс, а переводит в мес. более 50 тыс. У них нет 400тыс в мес. У них система накопительная и как только по красному засветится порог 400тыс, то сразу глюк.
поэтому этот банк для пенсионеров для получения пенсий или для депозитов до 5 тыс. грн. Др. фин. операции в нём проводить - НЕЛЬЗЯ
И им по барабану потом ваши все справки. Минимум будут держать после глюка деньги 3мес.
Якщо відремонтувати анкету до початку всього що перечислили - можливо й далі заробляли на піцу , а так лише негативний досвід.
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