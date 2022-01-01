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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:47

  Lost написав:Шановні форумчане, нагадайте будь ласка чи буде тут кєшбєк за поповнення мобільного, цікавить саме перевірений практичний досвід. Хто ще з банків зараз дає кешбек за таке?!?

Якщо 2 кешбеки, то 1% грн брудними, також таскомбанк verycard дає 1% чистими за кредитні
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 15:56

greenozon, Boundless, дякую за відповіді, сплатив Альянсом, бо в Юнексі кешбек лише за дебеткою карткою Юнекс смарт, за кредитною кешбек не хочуть нараховувати :(
Very Card не маю (в ТАС є інші кредитки, від яких поки не хочу відмовлятися)
2 кешбеки є, буду знати що теж підійде на майбутнє
Lost
 
Повідомлень: 1606
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:55

Re: Райффайзен Банк

RaifHelp
Сьогодні робив p2p переказ через My Raif на карту іншого банку, комісії не було. Акцію з безкомісом продовжили?
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:11

  otshelnick1 написав:RaifHelp
Сьогодні робив p2p переказ через My Raif на карту іншого банку, комісії не було. Акцію з безкомісом продовжили?

До кінця року без комісії переказ коштів
tarasum
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Повідомлень: 673
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:30

otshelnick1 Вітаємо!
Перекази з картки на картку в додатоку MyRaif є безкоштовними, акцію було продовжено до 31.12.2024 р. Перекази з кредитної картки будуть здійснюватися згідно з тарифами рахунку. Бажаємо приємного користування :)
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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