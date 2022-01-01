Якщо 2 кешбеки, то 1% грн брудними, також таскомбанк verycard дає 1% чистими за кредитні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:47
Додано: Суб 29 чер, 2024 15:56
greenozon, Boundless, дякую за відповіді, сплатив Альянсом, бо в Юнексі кешбек лише за дебеткою карткою Юнекс смарт, за кредитною кешбек не хочуть нараховувати
Very Card не маю (в ТАС є інші кредитки, від яких поки не хочу відмовлятися)
2 кешбеки є, буду знати що теж підійде на майбутнє
Додано: Пон 01 лип, 2024 09:55
Re: Райффайзен Банк
RaifHelp
Сьогодні робив p2p переказ через My Raif на карту іншого банку, комісії не було. Акцію з безкомісом продовжили?
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:11
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:30
otshelnick1 Вітаємо!
Перекази з картки на картку в додатоку MyRaif є безкоштовними, акцію було продовжено до 31.12.2024 р. Перекази з кредитної картки будуть здійснюватися згідно з тарифами рахунку. Бажаємо приємного користування
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Пон 01 лип, 2024 16:53
Re: Райффайзен Банк
Спробуйте вести бізнес із Райфом
https://news.finance.ua/ua/sprobuyte-ve ... -iz-rayfom
Акція діє з 1 липня по 30 вересня 2024р
Додано: Чет 04 лип, 2024 02:27
Чому вже декілька годин не працює РайффазенОнлайн?
Замість повідомлення "Система тимчасово недоступна" можна було щось більш інформативне виводити?
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