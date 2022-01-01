Вітаємо 😊 Для можливості зміну тарифного плану по кредитній картці, варто завітати у відділення Райфу з паспортом та ідентифікаційним кодом. По факту змінюється лише тариф, без додаткових оновлень. Звертаємо увагу, при зміні тарифу на "КК 100 днів" пільговий період почне діяти після повного погашення заборгованості по картковому рахунку кредитної картки з дати першої операції покупки. З повагою та турботою, фахівець Ксенія 💛
Ви так цікаво написали "Для можливості зміну тарифного плану по кредитній картці, варто завітати у відділення... ", що у мене таки залишилось питання - так просто змінять тарифну модель при зверненні у відділення, чи у відліленні скажуть чи можна (про можливість) змінити саме у моєму випадку? (тобто я туди завітаю для зміни чи для визначення можливості зміни, і не факт, що змінять?).
Oberon написав:Ви так цікаво написали "Для можливості зміну тарифного плану по кредитній картці, варто завітати у відділення... ", що у мене таки залишилось питання - так просто змінять тарифну модель при зверненні у відділення, чи у відліленні скажуть чи можна (про можливість) змінити саме у моєму випадку? (тобто я туди завітаю для зміни чи для визначення можливості зміни, і не факт, що змінять?).
Питав у свого менеджера. Відповідь - так, спокійно можна змінити тарифний план і ліміт (із практики) можна залишити. Також вона мені нагадала, що я вже робив такий перехід свого часу з "100 днів" на "2 кешбеки", але це було давно і подробиць по розміру кредитного ліміту я не пам'ятаю P.S. для себе поки вирішив, що "100 днів" мені менш приваблива, ніж навіть така "2 кешбеки". Почекаємо нових тарифних планів і потім подивимося. Бо зараз тут виходить лише одна "нова" кредитка "100 днів" і одна із зовсім застарілого пулу "Хочу 2.0", в якій немає зовсім ніяких плюшок, тому її практично ніхто не відкриває і її за цією ознакою також можуть закрити
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