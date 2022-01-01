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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:41

Вітаємо 😊
Для можливості зміну тарифного плану по кредитній картці, варто завітати у відділення Райфу з паспортом та ідентифікаційним кодом.
По факту змінюється лише тариф, без додаткових оновлень. Звертаємо увагу, при зміні тарифу на "КК 100 днів" пільговий період почне діяти після повного погашення заборгованості по картковому рахунку кредитної картки з дати першої операції покупки.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія 💛
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 18:42

Ви так цікаво написали :) "Для можливості зміну тарифного плану по кредитній картці, варто завітати у відділення... ", що у мене таки залишилось питання - так просто змінять тарифну модель при зверненні у відділення, чи у відліленні скажуть чи можна (про можливість) змінити саме у моєму випадку? (тобто я туди завітаю для зміни чи для визначення можливості зміни, і не факт, що змінять?).
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 11:01

  Oberon написав:Ви так цікаво написали :) "Для можливості зміну тарифного плану по кредитній картці, варто завітати у відділення... ", що у мене таки залишилось питання - так просто змінять тарифну модель при зверненні у відділення, чи у відліленні скажуть чи можна (про можливість) змінити саме у моєму випадку? (тобто я туди завітаю для зміни чи для визначення можливості зміни, і не факт, що змінять?).

Питав у свого менеджера. Відповідь - так, спокійно можна змінити тарифний план і ліміт (із практики) можна залишити. Також вона мені нагадала, що я вже робив такий перехід свого часу з "100 днів" на "2 кешбеки", але це було давно і подробиць по розміру кредитного ліміту я не пам'ятаю
P.S. для себе поки вирішив, що "100 днів" мені менш приваблива, ніж навіть така "2 кешбеки". Почекаємо нових тарифних планів і потім подивимося. Бо зараз тут виходить лише одна "нова" кредитка "100 днів" і одна із зовсім застарілого пулу "Хочу 2.0", в якій немає зовсім ніяких плюшок, тому її практично ніхто не відкриває і її за цією ознакою також можуть закрити
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:44

Добрий день😊

Для зміни тарифної моделі повинні бути виконані певні умови, дану інформацію зможуть перевірити співробітники відідлення. Якщо умови є актуальними, то зміна відбудеться на обрану Вами тарифну модель.

З повагою та турботою, фахівець Оксана💛
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:17

Re: Райффайзен Банк

Які є відомі підводні камені в тарифах картки Visa Fishka ?
Ознайомився, наче все влаштовує. Але це ж банки :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:55

root Вітаємо!
Нам приємно, що Ви цікавитесь продуктами та послугами нашого Банку. Visa Fishka дозволяє не лише користуватися як платіжною карткою, а й отримувати приємні бонуси за розрахунки на АЗК ОККО:
🔸Pulls 95 та Pulls Diesel +2 грн/л балами;
🔸бензин та дизельне паливо +1 грн/л балами;
🔸газ +50 коп/л балами;
🔸покупки в магазинах та кафе на АЗК ОККО +5% від суми покупки балами.
Зазначимо, що плата за обслуговування відсутня, комісія за зняття готівки та поповрення картки не стягується. SMS - інформування на фінансовий номер безкоштовне, інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку на фінансовий номер - 39 грн на місяць. За бажанням таке інформування можна не підключати.
Більше інформації про тарифи знаходиться у вільному доступі на сайті Банку та їх можна переглянути за посиланням:
https://raiffeisen.ua/storage/files/rai ... 062024.pdf.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:07

О, це добре що на форумі є офіційний представник банку який так швидку реагує на обоворення. Дякую. Але питання було більш до форумчан ;)
root
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 12:04

Re: Райффайзен Банк

Питання до представника банку.
Як за допомогою Райффайзен Онлайн, MyRaf чи ще чогось, отримати виписку по рахунку, щоб дізнатися звідки мені прийшли гроші.
В усіх варіантах виписок по платежам СЕП я бачу тільки призначення платежу, суму та дату.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 13:40

vasyatko Вітаємо!
Сформувати виписку в Райффайзен Онлайн можна наступним чином:
1.Зайти в меню «Рахунки»
2.Натиснути на потрібний рахунок
3.Обирати пункт «Виписка»
4.Гортаєте в низ та обираєте «Усі транзакції»
5.Вказуєте дату та тип операції (наприклад: Поповнення)
6.Застосувати
7.Відправити на електронну пошту. (в правому верхньому куточку).
Виписка в додатку MyRaif формується так:
1.Зверху в правому куті оберіть рахунок, по якому потрібна виписка
2.Оберіть "Історія операцій" - "Переглянути всі"
3.Оберіть "Період" за який цікавить виписка та можна обрати "Категорію операції".
В обох випадках Ви можете бачити деталі операцій.
Для більш детального уточнення можете звернутися до Чату Райффайзен Онлайн чи MyRaif, наші колеги радо допоможуть.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:00

RaifHelp
Дякую.
Я розумію, що колл-центр має дати позитивну відповідь, навіть якщо її нема. Але на мій погляд тут краще промовчати, ніж змушувати досить лояльного клієнта перевіряти це.
У вас нема в жодній зі згаданих вами виписок інформації яка допомогла би відповісти на питання "звідки ?". Тобто IBAN, назва, ЄДРПОУ/ІПН відправника коштів. Нічого окрім дати, суми та призначення.
vasyatko
 
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