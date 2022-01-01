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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2024 14:12
vasyatko написав:RaifHelp
...У вас нема в жодній зі згаданих вами виписок інформації яка допомогла би відповісти на питання "звідки ?". Тобто IBAN, назва, ЄДРПОУ/ІПН відправника коштів. Нічого окрім дати, суми та призначення.
так це ж ВеЛикИй секрет!!
ФінМон ще й буде ВІД ВАС вимагати квиташку відправника
як підтвердження, що це до вас було направлено ці гроші від 3-ї особи
Тобто вам обов'язково треба потурбуватися заздалегідь про таку квиташку від самого відправника
ПС. Я от знаю тільки одну банку, що сама малює в квиташці отримувача
всі рек-ти відправника -- УкрСіб. У всіх інших банках щось подібне може бути ну от по внутрібанку ( іноді ФІО пересилається при р2р (від Ощада, Моні))
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:25
Фінмон, це святе, якщо це спрощує йому життя, то я без цієї фічі переживу.
У мене всі приходи з рахунків в інших банків від себе + додав з/п з роботи за сумісництвом. Думав перевести основну, але бачу, що не варто, бо точно не зрозумію, кого з бухгалтерів хапати та питати "де мої гроші".
Цікаво, що по найболючішим для фінмону p2p в цій же виписці я бачу від кого прийшли гроші.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:44
vasyatko написав:
Фінмон, це святе, якщо це спрощує йому життя, то я без цієї фічі переживу.
У мене всі приходи з рахунків в інших банків від себе + додав з/п з роботи за сумісництвом. Думав перевести основну, але бачу, що не варто, бо точно не зрозумію, кого з бухгалтерів хапати та питати "де мої гроші".
Цікаво, що по найболючішим для фінмону p2p в цій же виписці я бачу від кого прийшли гроші.
Агаа, треба привчати своїх контрагентів, щоби вони і в Призначенні вказували типа: Відправник Пупко Василь Петрович... От Алка ж сама в Призначення домальовує ІПН і ПІБ відправника з ІБ
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