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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.7 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
5
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
10
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:12

  vasyatko написав:RaifHelp...У вас нема в жодній зі згаданих вами виписок інформації яка допомогла би відповісти на питання "звідки ?". Тобто IBAN, назва, ЄДРПОУ/ІПН відправника коштів. Нічого окрім дати, суми та призначення.

так це ж ВеЛикИй секрет!!
ФінМон ще й буде ВІД ВАС вимагати квиташку відправника як підтвердження, що це до вас було направлено ці гроші від 3-ї особи :!: :idea:
Тобто вам обов'язково треба потурбуватися заздалегідь про таку квиташку від самого відправника 8)

ПС. Я от знаю тільки одну банку, що сама малює в квиташці отримувача всі рек-ти відправника -- УкрСіб. У всіх інших банках щось подібне може бути ну от по внутрібанку ( іноді ФІО пересилається при р2р (від Ощада, Моні))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:25

Фінмон, це святе, якщо це спрощує йому життя, то я без цієї фічі переживу.
У мене всі приходи з рахунків в інших банків від себе + додав з/п з роботи за сумісництвом. Думав перевести основну, але бачу, що не варто, бо точно не зрозумію, кого з бухгалтерів хапати та питати "де мої гроші".
Цікаво, що по найболючішим для фінмону p2p в цій же виписці я бачу від кого прийшли гроші.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:44

  vasyatko написав:Фінмон, це святе, якщо це спрощує йому життя, то я без цієї фічі переживу.
У мене всі приходи з рахунків в інших банків від себе + додав з/п з роботи за сумісництвом. Думав перевести основну, але бачу, що не варто, бо точно не зрозумію, кого з бухгалтерів хапати та питати "де мої гроші".
Цікаво, що по найболючішим для фінмону p2p в цій же виписці я бачу від кого прийшли гроші.
Агаа, треба привчати своїх контрагентів, щоби вони і в Призначенні вказували типа: Відправник Пупко Василь Петрович... От Алка ж сама в Призначення домальовує ІПН і ПІБ відправника з ІБ
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 09:51

Вчора повівся і перевів депозит з ПУМБу. 'Вільний' був а тут аналогічний відкрив 'Зростаючий' а тепер не можу нормально користуватись, вчора не давало довго зняти кошти, сьогодні теж але вже пише до 10:00 чекай, не працює :))) Мабуть не доля.


10 настала, але вже попередження орієнтовний час відновлення 11:00. Перепрошуємо за незручності! :mrgreen:
root
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