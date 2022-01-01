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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2024 14:12
vasyatko написав:RaifHelp
...У вас нема в жодній зі згаданих вами виписок інформації яка допомогла би відповісти на питання "звідки ?". Тобто IBAN, назва, ЄДРПОУ/ІПН відправника коштів. Нічого окрім дати, суми та призначення.
так це ж ВеЛикИй секрет!!
ФінМон ще й буде ВІД ВАС вимагати квиташку відправника
як підтвердження, що це до вас було направлено ці гроші від 3-ї особи
Тобто вам обов'язково треба потурбуватися заздалегідь про таку квиташку від самого відправника
ПС. Я от знаю тільки одну банку, що сама малює в квиташці отримувача
всі рек-ти відправника -- УкрСіб. У всіх інших банках щось подібне може бути ну от по внутрібанку ( іноді ФІО пересилається при р2р (від Ощада, Моні))
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:25
Фінмон, це святе, якщо це спрощує йому життя, то я без цієї фічі переживу.
У мене всі приходи з рахунків в інших банків від себе + додав з/п з роботи за сумісництвом. Думав перевести основну, але бачу, що не варто, бо точно не зрозумію, кого з бухгалтерів хапати та питати "де мої гроші".
Цікаво, що по найболючішим для фінмону p2p в цій же виписці я бачу від кого прийшли гроші.
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Додано: Пон 08 лип, 2024 14:44
vasyatko написав:
Фінмон, це святе, якщо це спрощує йому життя, то я без цієї фічі переживу.
У мене всі приходи з рахунків в інших банків від себе + додав з/п з роботи за сумісництвом. Думав перевести основну, але бачу, що не варто, бо точно не зрозумію, кого з бухгалтерів хапати та питати "де мої гроші".
Цікаво, що по найболючішим для фінмону p2p в цій же виписці я бачу від кого прийшли гроші.
Агаа, треба привчати своїх контрагентів, щоби вони і в Призначенні вказували типа: Відправник Пупко Василь Петрович... От Алка ж сама в Призначення домальовує ІПН і ПІБ відправника з ІБ
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Додано: Сер 10 лип, 2024 09:51
Вчора повівся і перевів депозит з ПУМБу. 'Вільний' був а тут аналогічний відкрив 'Зростаючий' а тепер не можу нормально користуватись, вчора не давало довго зняти кошти, сьогодні теж але вже пише до 10:00 чекай, не працює
)) Мабуть не доля.
10 настала, але вже попередження орієнтовний час відновлення 11:00. Перепрошуємо за незручності!
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root
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:16
root
Вітаємо!
Технічні складнощі не обійшли нас стороною. Наші найкращі спеціалісти плідно працювали, якомога швидше, щоб відновити роботу застосунку.
Приносимо вибачення за доставлені незручності, наразі всі послуги відновлено.
Дякуємо, що обрали Райф.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія 💛
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RaifHelp
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Додано: Сер 10 лип, 2024 14:37
root написав:
Мабуть не доля.
Раніше перекази 1-2-3-4... години були майже нормою, але останні кілька років не потрапляв в подібні ситуації, перекидання грошей між своїми рахунками вкладається в 2-3 хвилини.
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vasyatko
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Додано: Сер 10 лип, 2024 14:39
vasyatko написав: root написав:
Мабуть не доля.
Раніше перекази 1-2-3-4... години були майже нормою, але останні кілька років не потрапляв в подібні ситуації, перекидання грошей між своїми рахунками вкладається в 2-3 хвилини.
СЕП до речі майже ті самі терміни, принаймні на вхід.
На вихід теж непогано, але у мене небагато статистики.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 20:45
vasyatko написав:
але останні кілька років не потрапляв в подібні ситуації
а я от відразу в перший день і в яблучко!
))
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:43
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
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