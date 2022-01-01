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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:54
Oberon написав:
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:25
S i m написав: Oberon написав:
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
У Жлобуса ще комісія на вихід.
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