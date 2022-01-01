|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:54
Oberon написав:
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:25
S i m написав: Oberon написав:
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
У Жлобуса ще комісія на вихід.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8526
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 1192 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:24
klug написав: S i m написав: Oberon написав:
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
У Жлобуса ще комісія на вихід.
вихід не обов'язковий
Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5128
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1666 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:51
flysoulfly написав:
вихід не обов'язковий
Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх
а какой у райфа выход по минималке ?
-
S i m
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 31.01.21
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1789
|998869
|
П'ят 19 лип, 2024 16:35
Кащей
|
|248
|229055
|
П'ят 19 лип, 2024 08:50
nord
|
|37
|14424
|
Чет 18 лип, 2024 13:52
nord
|