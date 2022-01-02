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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:54
Oberon написав:
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
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S i m
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:25
S i m написав: Oberon написав:
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
У Жлобуса ще комісія на вихід.
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klug
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:24
klug написав: S i m написав: Oberon написав:
Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.
у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
У Жлобуса ще комісія на вихід.
вихід не обов'язковий
Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх
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flysoulfly
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:51
flysoulfly написав:
вихід не обов'язковий
Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх
а какой у райфа выход по минималке ?
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S i m
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Додано: Суб 20 лип, 2024 21:48
Якщо коротко знімав готівку у банку сьогодні -спочатку отримав відмову в операціі-а потім приходить смс що гроши були зняти-доказати щось оператору неможливо-тільки як сказав що знімав у магазині де булі відеофіксація трохи зашевелились але не факт-чекати 2 тижні без грошей .НЕ РЕКОМЕНДУЮ
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gering
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Додано: Нед 21 лип, 2024 11:37
gering Добрий день!
Дякуємо за очікування на відповіді.
Нам надзвичайно прикро, що сталася така ситуація. Райф сумлінно дотримується чинного законодавства, та не здійснює несанкційованих списань.
Цінуємо наших клієнтів, й у разі виникнення непорозумінь завжди готові проаналізувати ситуацію. Ми не хочемо залишати це питання осторонь, тому просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
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RaifHelp
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Додано: Пон 22 лип, 2024 13:14
RaifHelp написав:gering
Добрий день!
Дякуємо за очікування на відповіді.
Нам надзвичайно прикро, що сталася така ситуація. Райф сумлінно дотримується чинного законодавства, та не здійснює несанкційованих списань.
Цінуємо наших клієнтів, й у разі виникнення непорозумінь завжди готові проаналізувати ситуацію. Ми не хочемо залишати це питання осторонь, тому просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
Ваша фраза= та не здійснює несанкційованих списань=Але коли здійснуе то з рідними грошима можно попрощатися це -дай Боже якщо помилку знайдуть.Як все ж таки визнав оператор -ніхто вам швидко не допоможе-менеджери по карткам на звязок навіть не думають виходити а оператори з відділеннями не звязують.Тому як порада м Вінниця гіпермакет ГРОШ вул Чехова- з бнкоматом з металлобрухта райфа дуже обережно.
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gering
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- Повідомлень: 612
- З нами з: 16.05.10
- Подякував: 6 раз.
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