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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:54

  Oberon написав:Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.


у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
S i m
 
Повідомлень: 167
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:25

  S i m написав:
  Oberon написав:Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.


у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...

У Жлобуса ще комісія на вихід.
klug
 
Повідомлень: 8526
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:24

  klug написав:
  S i m написав:
  Oberon написав:Сьогодні у райфа акція - знижений курс на купівлю валюти онлайн до 17:30, наразі курс долара 41.54.


у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...

У Жлобуса ще комісія на вихід.
вихід не обов'язковий 8)

Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх :mrgreen: :twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:51

Re: Райффайзен Банк

  flysoulfly написав:вихід не обов'язковий

Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх


а какой у райфа выход по минималке ?
S i m
 
Повідомлень: 167
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 21:48

банк лохотрон

Якщо коротко знімав готівку у банку сьогодні -спочатку отримав відмову в операціі-а потім приходить смс що гроши були зняти-доказати щось оператору неможливо-тільки як сказав що знімав у магазині де булі відеофіксація трохи зашевелились але не факт-чекати 2 тижні без грошей .НЕ РЕКОМЕНДУЮ
gering
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Повідомлень: 612
З нами з: 16.05.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 11:37

gering Добрий день!
Дякуємо за очікування на відповіді.
Нам надзвичайно прикро, що сталася така ситуація. Райф сумлінно дотримується чинного законодавства, та не здійснює несанкційованих списань.
Цінуємо наших клієнтів, й у разі виникнення непорозумінь завжди готові проаналізувати ситуацію. Ми не хочемо залишати це питання осторонь, тому просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 13:14

  RaifHelp написав:gering Добрий день!
Дякуємо за очікування на відповіді.
Нам надзвичайно прикро, що сталася така ситуація. Райф сумлінно дотримується чинного законодавства, та не здійснює несанкційованих списань.
Цінуємо наших клієнтів, й у разі виникнення непорозумінь завжди готові проаналізувати ситуацію. Ми не хочемо залишати це питання осторонь, тому просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛

Ваша фраза= та не здійснює несанкційованих списань=Але коли здійснуе то з рідними грошима можно попрощатися це -дай Боже якщо помилку знайдуть.Як все ж таки визнав оператор -ніхто вам швидко не допоможе-менеджери по карткам на звязок навіть не думають виходити а оператори з відділеннями не звязують.Тому як порада м Вінниця гіпермакет ГРОШ вул Чехова- з бнкоматом з металлобрухта райфа дуже обережно.
gering
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Повідомлень: 612
З нами з: 16.05.10
Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:05

gering
Співчуваю, багато років не користуюся банкоматами, але потрапляв в подібні ситуації. Погана новина для вас - поки банкомат не інкасують, грошей вам не повернуть. Підтримка мала би це знати, це єдиний спосіб перевірити, що саме відбулося з грошима. Технарі теоретично можуть щось побачити більше, в тому рахунку і на відеоспостереженні, але процедуру ніхто порушувати не буде.
vasyatko
 
Повідомлень: 331
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 05:51

Заробітна плата

Прошу пояснити хто вже бачив таке - Міграція ТМ-ісКард . Перенесення залишків коштів по рахунку ( КР )
sens
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Повідомлень: 17239
З нами з: 12.09.13
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