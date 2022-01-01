у глобуса на одну копейку дороже без всяких акций...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 16:54
Додано: П'ят 19 лип, 2024 18:25
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:24
вихід не обов'язковий
Але головне: з Жлобуса хоч є вихід.
а з Райфа - не у всіх
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:51
Re: Райффайзен Банк
Додано: Суб 20 лип, 2024 21:48
банк лохотрон
Якщо коротко знімав готівку у банку сьогодні -спочатку отримав відмову в операціі-а потім приходить смс що гроши були зняти-доказати щось оператору неможливо-тільки як сказав що знімав у магазині де булі відеофіксація трохи зашевелились але не факт-чекати 2 тижні без грошей .НЕ РЕКОМЕНДУЮ
Додано: Нед 21 лип, 2024 11:37
gering Добрий день!
Дякуємо за очікування на відповіді.
Нам надзвичайно прикро, що сталася така ситуація. Райф сумлінно дотримується чинного законодавства, та не здійснює несанкційованих списань.
Цінуємо наших клієнтів, й у разі виникнення непорозумінь завжди готові проаналізувати ситуацію. Ми не хочемо залишати це питання осторонь, тому просимо, написати нам у приватні повідомлення у соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram, з вказанням даних ідентифікаційного коду або контактного номеру.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
Додано: Пон 22 лип, 2024 13:14
Ваша фраза= та не здійснює несанкційованих списань=Але коли здійснуе то з рідними грошима можно попрощатися це -дай Боже якщо помилку знайдуть.Як все ж таки визнав оператор -ніхто вам швидко не допоможе-менеджери по карткам на звязок навіть не думають виходити а оператори з відділеннями не звязують.Тому як порада м Вінниця гіпермакет ГРОШ вул Чехова- з бнкоматом з металлобрухта райфа дуже обережно.
Додано: Вів 23 лип, 2024 15:05
gering
Співчуваю, багато років не користуюся банкоматами, але потрапляв в подібні ситуації. Погана новина для вас - поки банкомат не інкасують, грошей вам не повернуть. Підтримка мала би це знати, це єдиний спосіб перевірити, що саме відбулося з грошима. Технарі теоретично можуть щось побачити більше, в тому рахунку і на відеоспостереженні, але процедуру ніхто порушувати не буде.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 05:51
Заробітна плата
Прошу пояснити хто вже бачив таке - Міграція ТМ-ісКард . Перенесення залишків коштів по рахунку ( КР )
Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:46
sens Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді.
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та вдосконалює сучасні системи. Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати таке повідомлення, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків. У Вас будуть змінені реквізити, про що повідомимо Вас додатково.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо компанію про зміни для своєчасного зарахування на Ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, просимо повідомити відправника про нові реквізити.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
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