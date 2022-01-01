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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:56

  RaifHelp написав:sens Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді.
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та вдосконалює сучасні системи. Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати таке повідомлення, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків. У Вас будуть змінені реквізити, про що повідомимо Вас додатково.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо компанію про зміни для своєчасного зарахування на Ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, просимо повідомити відправника про нові реквізити.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛

Чому не було сповіщень попередньо про будь-які зміни, навіть якщо рахунок для виплати заробітної плати? Фінансовий номер у банка є, також наголошую що в застосунку не було попередження про зміни реквізитів. Необачно.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:25

sens
Зі сторони Райфу відбувається інформування за 5 днів до міграції на
сайті розміщене оголошення. У день міграції всі клієнти отримають електронний лист, якщо надали email до Банку. Якщо email відсутній, то надсилається повідомлення у Viber. Якщо Viber відсутній у вигляді SMS повідомлення.
У разі виникнення додаткових питань по рахунку, Ви можете звернутись до Чату MyRaif (чи Райффайзен Онлайн) або ж зателефонувати до Інформаційного центру Банку за номером: 0800 500 500 по Україні.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
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