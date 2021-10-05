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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:56
RaifHelp написав:sens
Добрий день!
Вдячні за очікування відповіді.
Райф постійно працює над вдосконаленням існуючих продуктів, сервісів та вдосконалює сучасні системи. Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати таке повідомлення, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків. У Вас будуть змінені реквізити, про що повідомимо Вас додатково.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо компанію про зміни для своєчасного зарахування на Ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, просимо повідомити відправника про нові реквізити.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
Чому не було сповіщень попередньо про будь-які зміни, навіть якщо рахунок для виплати заробітної плати? Фінансовий номер у банка є, також наголошую що в застосунку не було попередження про зміни реквізитів. Необачно.
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sens
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:25
sens
Зі сторони Райфу відбувається інформування за 5 днів до міграції на
сайті розміщене оголошення. У день міграції всі клієнти отримають електронний лист, якщо надали email до Банку. Якщо email відсутній, то надсилається повідомлення у Viber. Якщо Viber відсутній у вигляді SMS повідомлення.
У разі виникнення додаткових питань по рахунку, Ви можете звернутись до Чату MyRaif (чи Райффайзен Онлайн) або ж зателефонувати до Інформаційного центру Банку за номером: 0800 500 500 по Україні.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
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RaifHelp
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Додано: Сер 31 лип, 2024 11:10
"Успішні заощадження розпочинаються із вкладу Зростаючий, а ще успішніші – із кешбеком за його відкриття !
Що пропонуємо?
Відкривайте та поповнюйте вклад Зростаючий в MyRaif ⏭️ Депозити ⏭️ Відкрити новий депозит.
Отримуйте кешбек 10 грн по програмі ЩЕ! за кожні 1000 грн поповнення вкладу.
Акція діє лише 31 липня 2024 року.
Максимальний розмір кешбеку – 200 грн, який буде нараховано на залишок коштів на кінець дня дії акції."
Хто пише такі "д..." (с) тексти?
1. В застосунку MyRaif депозити відкривати неможливо!
2. "за кожні 1000 грн" - можливо, за кожнУ 1000 грн.?
3. "Успішні заощадження розпочинаються із вкладу Зростаючий, а ще успішніші – із кешбеком за його відкриття !"
і далі по тексту
"Отримуйте кешбек 10 грн по програмі ЩЕ! за кожні 1000 грн поповнення вкладу."
Так, все таки, кешбек за відкриття (як вказано на початку) чи за поповнення (як вказано далі)?
10 грн. за кожну 1000 грн., максимум 200 грн., отже, 200 грн. буде за 20000 грн.
Отже, за відкриття депозиту у 20 тис. грн. буде кешбек 200 грн.? Чи треба відкрити депозит на будь яку суму, а потім поповнити на 20 тис. грн.?
Востаннє редагувалось Hennady
в Сер 31 лип, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 11:14
Hennady написав:
Чи треба відкрити депозит на будь яку суму
Текст дійсно написано тупо... але депозит відкривається на 0 суму.. а потім дійсно поповнюється ))
десь з середини липня в МайРайф є депозити, але може тільки для бета-тестерів ))
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Додано: Сер 31 лип, 2024 13:10
Так, і саме тупе тут, що за умовами акції -
Відкривайте та поповнюйте вклад Зростаючий в MyRaif...
Але також перевірив - в MyRaif вклад не відкривається, пропонує перейти і відкрити в звичайний райффайзен онлайн.
Без коментарів...
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Додано: Сер 31 лип, 2024 14:09
Hennady Добрий день!
Вдячні за Вашу уважність та запитання. Обов'язково врахуємо для уникнення непопрозумінь з боку клієнтів.
Для того, щоб взяти участь в цій акції необхідно виконати наступні умови:
1) Отримати повідомлення від Райфу (PUSH/e-mail) з пропозицією прийняти участь в акції;
2) Відкрити 31.07.2024 в "Raiffeisen Online" вклад "Зростаючий";
3) Поповнити його 31.07.2024 на суму від 1 000 грн.
З кожної 1 000 грн поповнення, Вам буде нараховано кешбек у розмірі 10 грн (в рамках програми "ЩЕ").
Максимальний розмір кешбеку – 200 грн, який буде нараховано на залишок коштів на кінець дня дії акції, а саме станом на 00:00 01.08.2024.
Нарахований кешбек зможете побачити протягом 10 календарних днів після завершення акції в застосунку "Raiffeisen Online".
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
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RaifHelp
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Додано: Сер 31 лип, 2024 14:26
RaifHelp написав:Hennady
Максимальний розмір кешбеку – 200 грн, який буде нараховано на залишок коштів на кінець дня дії акції, а саме станом на 00:00 01.08.2024.
Якщо в мене вже відкрито цей депозит, то кешбек нарахується на залишок коштів? Чи тільки на відкриття і поповнення, зроблене сьогодні?
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DrVadson
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Додано: Сер 31 лип, 2024 14:50
DrVadson
З відповіді представника виходить, що хоч у повідомленні і написано, що "із кешбеком за його відкриття", кешбеку за відкриття не буде, а буде тільки за поповнення.
Хоча у повідомленні чітко і недвозначно "із кешбеком за його відкриття"
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Hennady
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Додано: Сер 31 лип, 2024 14:52
DrVadson Вітаємо!
Депозит " Зростаючий" необхідно відкрити саме сьогодні та поповнити його на суму від 1 000 грн. Період проведення акції один день (31.07.2024).
Під час розрахунку кешбеку береться залишок на депозитному рахунку станом на 00:00 01.08.2024
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
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RaifHelp
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Додано: Сер 31 лип, 2024 14:54
RaifHelp написав:Hennady
Добрий день!
Вдячні за Вашу уважність та запитання. Обов'язково врахуємо для уникнення непопрозумінь з боку клієнтів.
Для того, щоб взяти участь в цій акції необхідно виконати наступні умови:
1) Отримати повідомлення від Райфу (PUSH/e-mail) з пропозицією прийняти участь в акції;
2) Відкрити 31.07.2024 в "Raiffeisen Online" вклад "Зростаючий";
3) Поповнити його 31.07.2024 на суму від 1 000 грн.
З кожної 1 000 грн поповнення, Вам буде нараховано кешбек у розмірі 10 грн (в рамках програми "ЩЕ").
Максимальний розмір кешбеку – 200 грн, який буде нараховано на залишок коштів на кінець дня дії акції, а саме станом на 00:00 01.08.2024.
Нарахований кешбек зможете побачити протягом 10 календарних днів після завершення акції в застосунку "Raiffeisen Online".
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
Шановний представник Райфу, уточніть, будь ласка, для отримання кешбеку поповнювати теж можна в "Raiffeisen Online"? Бо в Райфі цей депозит також не поповнюється.
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Oberon
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Пон 29 лип, 2024 21:37
sens
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