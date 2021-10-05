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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 15:08

Oberon
Добрий день!
Звичайно, поповнити депозит Ви можете в застосунку Raiffeisen Online. Для цього необхідно виконати наступні дії:
1. Розділ "Рахунки";
2. Обрати новий депозит "Зростаючий;
3."Дії";
4. "Поповнити".
Хочемо нагадати, що для отримання кешбеку сума повинна бути від 1 000 грн.
Якщо під час поповнення виникають труднощі, просимо написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 34
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 19:48

СЕПом сегодня вечером удастся пополнить Райфкарту для открытия-пополнения сразу акционного сегодняшнего чудо-депо :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5152
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 20:00

  flysoulfly написав:СЕПом сегодня вечером удастся пополнить Райфкарту для открытия-пополнения сразу акционного сегодняшнего чудо-депо :?:

Сначала нуна открыть счет, а потом пополнить, мона и СЭПом
Ток я думаю, шо опердень уже закрыт ((
Amethyst
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Подякував: 418 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 20:04

ГАНЬБА РАЙФУ!!!
RaifHelp, це нормально, щоб відновити доступ до застосунку - треба йти у відділення?
Може ще на росію поїхати, з якої ви ще досі не вийшли?!!
Ви в якому столітті живете?!
Навіщо так ускладнювати те, що інші роблять за 2 секунди?!!!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 20:33

Re: Райффайзен Банк

  V2 написав:відновити доступ до застосунку
що призвело до цієї ситуації?
otshelnick1
 
Повідомлень: 240
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