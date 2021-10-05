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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2024 15:08
Oberon
Добрий день!
Звичайно, поповнити депозит Ви можете в застосунку Raiffeisen Online. Для цього необхідно виконати наступні дії:
1. Розділ "Рахунки";
2. Обрати новий депозит "Зростаючий;
3."Дії";
4. "Поповнити".
Хочемо нагадати, що для отримання кешбеку сума повинна бути від 1 000 грн.
Якщо під час поповнення виникають труднощі, просимо написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
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RaifHelp
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:48
СЕПом сегодня вечером удастся пополнить Райфкарту для открытия-пополнения сразу акционного сегодняшнего чудо-депо
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:00
flysoulfly написав:
СЕПом сегодня вечером удастся пополнить Райфкарту для открытия-пополнения сразу акционного сегодняшнего чудо-депо
Сначала нуна открыть счет, а потом пополнить, мона и СЭПом
Ток я думаю, шо опердень уже закрыт ((
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:04
ГАНЬБА РАЙФУ!!!
RaifHelp, це нормально, щоб відновити доступ до застосунку - треба йти у відділення?
Може ще на росію поїхати, з якої ви ще досі не вийшли?!!
Ви в якому столітті живете?!
Навіщо так ускладнювати те, що інші роблять за 2 секунди?!!!
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:33
V2 написав:
відновити доступ до застосунку
що призвело до цієї ситуації?
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otshelnick1
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Пон 29 лип, 2024 21:37
sens
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