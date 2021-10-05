|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2024 15:08
Oberon
Добрий день!
Звичайно, поповнити депозит Ви можете в застосунку Raiffeisen Online. Для цього необхідно виконати наступні дії:
1. Розділ "Рахунки";
2. Обрати новий депозит "Зростаючий;
3."Дії";
4. "Поповнити".
Хочемо нагадати, що для отримання кешбеку сума повинна бути від 1 000 грн.
Якщо під час поповнення виникають труднощі, просимо написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 31 лип, 2024 19:48
СЕПом сегодня вечером удастся пополнить Райфкарту для открытия-пополнения сразу акционного сегодняшнего чудо-депо
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5152
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1672 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 31 лип, 2024 20:00
flysoulfly написав:
СЕПом сегодня вечером удастся пополнить Райфкарту для открытия-пополнения сразу акционного сегодняшнего чудо-депо
Сначала нуна открыть счет, а потом пополнить, мона и СЭПом
Ток я думаю, шо опердень уже закрыт ((
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5567
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Сер 31 лип, 2024 20:04
ГАНЬБА РАЙФУ!!!
RaifHelp, це нормально, щоб відновити доступ до застосунку - треба йти у відділення?
Може ще на росію поїхати, з якої ви ще досі не вийшли?!!
Ви в якому столітті живете?!
Навіщо так ускладнювати те, що інші роблять за 2 секунди?!!!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8308
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 1364 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 31 лип, 2024 20:33
V2 написав:
відновити доступ до застосунку
що призвело до цієї ситуації?
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 сер, 2024 10:09
V2 Вітаємо!
Нам прикро, що ця проблема вплинула на Ваше враження про нас. Залежно від ситуації існують різні шляхи розблокування застосунків.
Окремо зазначимо, що Райффайзен Банк Україна не має жодних зв’язків із російським банком. Що стосується клієнтів з росії – то ми припинили будь-які стосунки і з клієнтами, і з грошима російського чи білоруського походження. І ми, і Група дотримуємося всіх міжнародних санкцій.
Дуже хочемо допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam. Очікуємо на зворотній зв’язок.
З повагою і турборою, фахівець Інна.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1094
|572109
|
|
|1446
|952825
|
|
|1335
|645330
|
Пон 29 лип, 2024 21:37
sens
|