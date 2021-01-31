Oberon Добрий день! Звичайно, поповнити депозит Ви можете в застосунку Raiffeisen Online. Для цього необхідно виконати наступні дії: 1. Розділ "Рахунки"; 2. Обрати новий депозит "Зростаючий; 3."Дії"; 4. "Поповнити". Хочемо нагадати, що для отримання кешбеку сума повинна бути від 1 000 грн. Якщо під час поповнення виникають труднощі, просимо написати нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram. З повагою та турботою, фахівець Оксана 💛
ГАНЬБА РАЙФУ!!! RaifHelp, це нормально, щоб відновити доступ до застосунку - треба йти у відділення? Може ще на росію поїхати, з якої ви ще досі не вийшли?!! Ви в якому столітті живете?! Навіщо так ускладнювати те, що інші роблять за 2 секунди?!!!
V2 Вітаємо! Нам прикро, що ця проблема вплинула на Ваше враження про нас. Залежно від ситуації існують різні шляхи розблокування застосунків. Окремо зазначимо, що Райффайзен Банк Україна не має жодних зв’язків із російським банком. Що стосується клієнтів з росії – то ми припинили будь-які стосунки і з клієнтами, і з грошима російського чи білоруського походження. І ми, і Група дотримуємося всіх міжнародних санкцій. Дуже хочемо допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam. Очікуємо на зворотній зв’язок. З повагою і турборою, фахівець Інна.
Hennady Вітаємо! В додатку Raiffeisen Online на Головній сторінці Ви можете бачити суму наявних бонусів по програмі "ЩЕ". Перелік категорій, на жаль, не відображається в застосунку. З 01.08 по 31.08 діють такі категорії: - кафе і ресторани – 1,5%; - товари для тварин – 10%. Актуальну інформацію щодо категорій кешбеку можна переглянути на сайті Банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... visi/Shche. Побачити нарахований кешбек по акції 31.07 за поповнення депозиту Ви зможете протягом 10 календарних днів після завершення акції в Raiffeisen Online. З повагою і турботою, фахівець Інна.