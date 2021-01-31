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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2024 12:52
RaifHelp
А за посиланням, який Ви надали:
10% - Кіно та театри
5% - Таксі
1.5% - Побутова техніка
P.S.
Два додатки, і щоб подивитись таку просту інформацію, треба йти на сайт... Тобто, щоб більш менш повноцінно користуватись базовими послугами, треба два додатки, сайт і без відвідин відділення ніяк.
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Hennady
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:27
Howl Вітаємо!
Дякуємо за Вашу уважність! Зміна категорій кешбеку за програмаю лояльності "ЩЕ" здійснюється з 01.08. Наразі для отримання кешбеку доступні такі категорії:
- кафе і ресторани – 1,5%;
- товари для тварин – 10%.
Щодо інформації на сайті передали спеціалістам, зміни будуть здійснені трішки згодом. Слідкуйте за новинами та дякуємо за розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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RaifHelp
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:30
Hennady Вдячні за Вашу уважність!
Щодо інформації на сайті передали спеціалістам, зміни будуть здійснені трішки згодом. Слідкуйте за новинами та дякуємо за розуміння.
Ми постійно вдосконалюємо процеси й технології Банку та наполегливо працюємо над тим, щоб покращити функціонал додатку. Врахуємо Вашу думку для покращення рівня нашого сервісу.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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RaifHelp
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 38
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
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