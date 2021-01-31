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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:52

RaifHelp
А за посиланням, який Ви надали:
10% - Кіно та театри
5% - Таксі
1.5% - Побутова техніка

P.S.
Два додатки, і щоб подивитись таку просту інформацію, треба йти на сайт... Тобто, щоб більш менш повноцінно користуватись базовими послугами, треба два додатки, сайт і без відвідин відділення ніяк.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:27

Howl Вітаємо!

Дякуємо за Вашу уважність! Зміна категорій кешбеку за програмаю лояльності "ЩЕ" здійснюється з 01.08. Наразі для отримання кешбеку доступні такі категорії:
- кафе і ресторани – 1,5%;
- товари для тварин – 10%.
Щодо інформації на сайті передали спеціалістам, зміни будуть здійснені трішки згодом. Слідкуйте за новинами та дякуємо за розуміння.

З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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З нами з: 24.05.24
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:30

Hennady Вдячні за Вашу уважність!
Щодо інформації на сайті передали спеціалістам, зміни будуть здійснені трішки згодом. Слідкуйте за новинами та дякуємо за розуміння.
Ми постійно вдосконалюємо процеси й технології Банку та наполегливо працюємо над тим, щоб покращити функціонал додатку. Врахуємо Вашу думку для покращення рівня нашого сервісу.

З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлень: 39
З нами з: 24.05.24
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:48

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Зміна категорій кешбеку за програмаю лояльності "ЩЕ" здійснюється з 01.08. Наразі для отримання кешбеку доступні такі категорії:
- кафе і ресторани – 1,5%;
- товари для тварин – 10%.
Просто виявляється, що одні клієнти отримали PUSH про нові категорії, а інші (у коло яких я входжу) -- ні. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:53

RaifHelp
Щось ви свій додаток покращуєте черепашими темпами.
Є ідеї коли можна буде валютну картку відкрити без візиту у відділення?
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2654
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:06

she_ne_investor Вітаємо!
Розуміємо, що наш додаток є недосконалим, та нові функції й фішечки з кожним оновленням додаються. Наразі оформити валютну картку є можливість у відділенні Банку.
Ми розробляємо зручний застосунок разом з нашими Клієнтами, тож долучайтесь до спільноти тестерів в Телеграм/Facebook, щоб створити саме той додаток, про який мріють всі! Незабаром Ви зможете оцінити його на всі 100%.

З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 39
З нами з: 24.05.24
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