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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 сер, 2024 12:52
RaifHelp
А за посиланням, який Ви надали:
10% - Кіно та театри
5% - Таксі
1.5% - Побутова техніка
P.S.
Два додатки, і щоб подивитись таку просту інформацію, треба йти на сайт... Тобто, щоб більш менш повноцінно користуватись базовими послугами, треба два додатки, сайт і без відвідин відділення ніяк.
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Hennady
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:27
Howl Вітаємо!
Дякуємо за Вашу уважність! Зміна категорій кешбеку за програмаю лояльності "ЩЕ" здійснюється з 01.08. Наразі для отримання кешбеку доступні такі категорії:
- кафе і ресторани – 1,5%;
- товари для тварин – 10%.
Щодо інформації на сайті передали спеціалістам, зміни будуть здійснені трішки згодом. Слідкуйте за новинами та дякуємо за розуміння.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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RaifHelp
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:30
Hennady Вдячні за Вашу уважність!
Щодо інформації на сайті передали спеціалістам, зміни будуть здійснені трішки згодом. Слідкуйте за новинами та дякуємо за розуміння.
Ми постійно вдосконалюємо процеси й технології Банку та наполегливо працюємо над тим, щоб покращити функціонал додатку. Врахуємо Вашу думку для покращення рівня нашого сервісу.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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RaifHelp
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:48
RaifHelp написав:
Зміна категорій кешбеку за програмаю лояльності "ЩЕ" здійснюється з 01.08. Наразі для отримання кешбеку доступні такі категорії:
- кафе і ресторани – 1,5%;
- товари для тварин – 10%.
Просто виявляється, що одні клієнти отримали PUSH про нові категорії, а інші (у коло яких я входжу) -- ні.
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Howl
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:53
RaifHelp
Щось ви свій додаток покращуєте черепашими темпами.
Є ідеї коли можна буде валютну картку відкрити без візиту у відділення?
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she_ne_investor
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Додано: Чет 01 сер, 2024 15:06
she_ne_investor Вітаємо!
Розуміємо, що наш додаток є недосконалим, та нові функції й фішечки з кожним оновленням додаються. Наразі оформити валютну картку є можливість у відділенні Банку.
Ми розробляємо зручний застосунок разом з нашими Клієнтами, тож долучайтесь до спільноти тестерів в Телеграм/Facebook, щоб створити саме той додаток, про який мріють всі! Незабаром Ви зможете оцінити його на всі 100%.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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RaifHelp
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Додано: Чет 01 сер, 2024 22:26
[quote="5752220:RaifH
Окремо зазначимо, що Райффайзен Банк Україна не має жодних зв’язків із російським банком.
З повагою і турборою, фахівець Інна.[/quote]
Навіть через материнську компанію?
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l_e_x
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:02
RaifHelp
Дякую за допомогу!!!
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V2
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:25
V2 Вітаємо!
Дякуємо за зворотній зв’язок, ми радіємо, що питання вирішилось. Якщо будуть виникати питання в майбутньому звертайтесь, завжди готові допомогти!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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RaifHelp
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 16:46
Такий великий і поважний банк з іноземним капіталом не хоче додати можливість робити перекази на закордонні картки як от в моно чи пумб з людською комісією (до 1%) ?
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Eldarien
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