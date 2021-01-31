Eldarien Вітаємо.
Розуміємо, як для Вас важливо здійснити операцію зручним шляхом. Погоджуємось, що з даною можливістю було б набагато зручніше переказувати кошти. Проте, поки, на жаль, така технічна функція в системі відсутня.
Як альтернатива, перекази за кордон можливо здійснювати за системою SWIFT або, для карт у валюті долар або євро, за допомогою інтернет-сервісів, що забезпечують можливість переказів на іноземні картки - з урахуванням обмежень з боку НБУ на такі перекази.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.