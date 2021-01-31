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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
13
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:48

Eldarien Вітаємо.

Розуміємо, як для Вас важливо здійснити операцію зручним шляхом. Погоджуємось, що з даною можливістю було б набагато зручніше переказувати кошти. Проте, поки, на жаль, така технічна функція в системі відсутня.

Як альтернатива, перекази за кордон можливо здійснювати за системою SWIFT або, для карт у валюті долар або євро, за допомогою інтернет-сервісів, що забезпечують можливість переказів на іноземні картки - з урахуванням обмежень з боку НБУ на такі перекази.

З повагою і турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 41
З нами з: 24.05.24
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  #<1 ... 177178179180
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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